Johaug-debatten: Ingrid Kristiansen mener Egebergs Ærespris er utvannet

Ingrid Kristiansen synes at Therese Johaugs fortid ikke bør stoppe henne fra å få Egebergs Ærespris. Derimot mener den tidligere vinneren at prisen er blitt utvannet med årene.

Kristiansen ble tildelt i prisen i 1992 – for løping og langrenn.

– Den lå veldig høyt, nå synes jeg ikke den rager så høyt. Når folk får den for skiskyting og langrenn, blir det altfor like idretter for meg, sier hun til VG.

– Det blir at du har en hovedidrett du er god på, og legger til en ny idrett der du holder nasjonalt nivå, er det ikke så vanskelig. Du blir mester i terrengløp, og der er det knapt nok folk med. Før fikk man det for totalt forskjellige idretter. Men det skal ikke gå utover Johaug, mener Ingrid Kristiansen.

Leder i Egebergs-komiteen, tidligere idrettspresident Børre Rognlien, skjønner poenget til Kristiansen, men mener problemstillingen ikke er helt ny – og påpeker at mange av dem som har fått utmerkelsen fikk det for «sideidretter» som ble utøvd i barmarkstider.

Egebergs Ærespris-vinnere siden 1980: 1980: Bjørg Eva Jensen – skøyter og sykling. 1981: Cato Zahl Pedersen – alpint, langrenn, friidrett. 1987: Oddvar Brå – langrenn og friidrett. 1988: Ragnhild Bratberg – langrenn og orientering. 1990: Grete Ingeborg Nykkelmo – ski og skiskyting. 1991: Birger Ruud – skihopping og alpint. 1992: Ingrid Kristiansen – friidrett og ski. 1996: Anita Andreassen – hundekjøring, sykling, langrenn. 2000: Anette Bøe – langrenn, triatlon, mountainbike, ishockey. 2001: Anders Aukland – ski, triatlon, friidrett og hundekjøring 2002: Ole Einar Bjørndalen – skiskyting, langrenn. 2002: Hilde Gjermundshaug Pedersen – skiorientering, langrenn. 2004 Trond Einar Elden – kombinert, langrenn/friidrett. 2005 Stein Johnson – tidligere trener, blant annet i skøyter og padling. 2006 Lars Berger – skiskyting, langrenn. 2009 Frode Andresen – skiskyting og langrenn. 2009 Helge Bjørnstad – kjelkehockey og svømming. 2010: Jens Arne Svartedal – langrenn og duathlon. 2010: Hedda Berntsen – telemarkskjøring, freestyle/skicross, alpint/slalåm. 2011: Kristin Størmer Steira – langrenn og friidrett. 2012: Odd-Bjørn Hjelmeset – langrenn, friidrett og motbakkeløp. 2013: Mariann Vestbøstad Marthinsen – sitski og svømming. 2015: Astrid Uhrenholdt Jacobsen – langrenn og friidrett. 2019: Birgit Skarstein – langrenn og roing.

– Hallgeir Brenden og Ole Ellefsæter brukte friidrett som en del av treningen før de skulle konkurrere på vinteren, og flere av dem som utmerket seg i skøyteløp trente mye sykling og tok premier også i konkurranse, sier Rognlien og trekker frem et annet poeng:

– Idrettene blir stadig mer spesialisert og det er færre som kvalifiserer til prisen, så sjansen for at vi ser noen som tar den for prestasjoner i hoppbakken og på fotballbanen (Gunnar Andersen og Bjørn Wirkola) i fremtiden er ikke veldig stor. Men Birgit Skarstein som sist mottok æresprisen, fikk den for innsatsen i sitski og roing, som er to veldig forskjellige idretter.

Etter at Johaug (31) har vunnet tre VM-gull i langrenn og to NM-gull i friidrett (10.000 meter og terrengløp), har debatten om den tidligere langrennsutøveren, som ble dømt for brudd på dopingreglementet, og den 100 år gamle prestisjeprisen startet.

Ingrid Kristiansen – tidligere verdensrekordholder og verdensmester på 10.000 meter – mener derimot at Johaugs fortid ikke bør stoppe henne fra å få prisen.

– Den dopingdommen var spesiell, og jeg synes ikke hun må sidestilles med en «skikkelig» doper, sier VM-gullvinneren fra 1987.

Olympisk mester på skøyter og åtte ganger sykkelnorgesmester Bjørg Eva Jensen (59) mener en Egebergs Ærespris til Johaug vil være et brudd på kriteriene til utmerkelsen.

Med fremragende prestasjoner internasjonalt og nasjonale topplasseringer i minst én annen idrettsgren innenfor noenlunde samme tidsrom holder det å kikke på 2019-kalenderen og Johaugs merittliste for å få ja-svaret. Men på det fjerde punktet står hun til stryk, ifølge Bjørg Eva Jensen – som sikter til at «kandidaten må være en god rollemodell innenfor idrettens grunnverdier».

Hun understreker at dette ikke handler om personen Therese Johaug, men saken Egebergs Ærespris og deres kriterier. For gullgrossisten fra skøyter og sykkel er selvsagt av den oppfatning at Johaug er sportslig kvalifisert.

– Grunnleggende verdier skal opprettholdes. Hun er selvfølgelig kvalifisert sportslig, men ikke på det etiske grunnlaget. Vi må ha respekt for idretten, ellers mister vi alt. Vi må sikte mot ren idrett og at alle idrettsutøvere står på lik linje. Vi må holde på det, eller kutte ut prisen, sier OL-gullvinneren på 3000 meter skøyter fra Lake Placid i 1980, samme år som hun mottok Egebergs Ærespris.

VANT EGEBERGS ÆRESPRIS I 1980: Bjørg Eva Jensen, her fotografert i 2005. Foto: Roger Neumann

– Men dommerne i idrettens øverste rettsinstans (CAS) har vurdert til at Johaugs dopingsak ikke var prestasjonsfremmende?

– Hun er dømt for uaktsomhet. Det er det går på. Kriteriene for prisen er også de etiske verdiene, og hvis den blir utlevert (til Johaug), blir verdien på prisen helt annerledes oppimot de verdiene den skal deles ut på. Det blir ett skremmeskudd til idretten hvis hun får denne prisen på den bakgrunnen hun har. Egebergs Ærespris mister sin status, hevder Bjørg Eva Jensen.

Børre Rognlien mener det er forskjell på dommer:

– Det er forskjell på en dopingdom og et brudd på aktsomhetsreglene i dopingreglementet. Bevisst bruk av doping er ikke forenelig med vedtektene, mener Rognlien, som understreker at en samlet komité vil vurdere alle krav i vedtektene opp mot alle kandidater som blir foreslått.

– Vi må vurdere de forslagene vi får inn. Da må man må sette seg inn i den enkelte saken og man må vite hva folk mener om vedkommende.

– Det finnes grenser som ikke kan overtres. Du vil for eksempel ikke bli vurdert om du har sonet en dom i fire år for bruk av EPO, sier Rognlien til VG.

Også tidligere alpinist og skicrosskjører Hedda Berntsen er enig med Kristiansen og Mads Kaggestad. Hun mener Johaugs sportslige resultater kvalifiserer for seg og sier følgende om kriteriet Bjørg Eva Jensen er opptatt av:

– Alle kan gjøre en feil. Som toppidrettsutøver selv husker jeg hvor utfordrende det var å fylle skjemaer, og at du kunne være på feil sted da du hadde sagt du var en annen plass. Ja, hun har brutt reglementet, men ikke med vilje. Jeg tenker ikke på Therese Johaug som at hun jukser, men som en uheldig toppidrettsutøver, sier Berntsen, som tok VM-medalje i alpint og OL-medalje i skicross med ni års mellomrom. Det ga Egebergs Ærespris i 2010.

Kammerherre Egebergs Ærespris Innstiftet av Ferdinand Julian Egeberg (1842–1921) Kriterier for prisen: Kandidaten skal ha fremragende prestasjoner i en idrettsgren: Topplassering i internasjonale mesterskap som verdensmesterskap (VM), Olympiske leker (OL), Paralympiske leker (PL) eller World Cup sammenlagt.

Kandidaten skal ha utmerket seg i andre idrettsgrener; nasjonale topplasseringer i minst en idrettsgren.

Kandidaten kan bedrive hovedidrett og sideidrett samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode.

Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier. Kilde: Norges idrettsforbund

