Johaugs trener måpte av svenskenes styrketrening: – Nesten ikke sett maken

Therese Johaugs personlige trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, trodde nesten ikke det han så da de svenske langrennsdamene trente i styrkerommet.

Det var foran sesongen de norske og svenske langrennsdamene var i Font Romeu i Frankrike på samling. Mikkelsplass fikk en sniktitt på de svenske damenes hardtrening.

– Jeg måpte av det jeg så, jeg må innrømme det. Det var tunge vekter. Tøff trening. Jeg har nesten ikke sett maken i styrkerommet, sier Mikkelsplass til VG.

Han syns det ble ekstra heftig med tanke på at treningen foregikk i høyden.

– Men jeg vet jo ikke hva de driver med over tid. Det kan jo ha vært i en bolk, sier Mikkelsplass.

Sverige har mange løpere på vei opp og frem. Ebba Andersson og Frida Karlsson er blant løperne som var på samlingen i Frankrike. Det var også Hanna Falk, Charlotte Kalla, Evelina Settlin og Jonna Sundling.

– Det var spesielt tunge vekter på benene, og da kan det bli overbelastning, for benene bruker man hele tiden, om man løper eller går på rulleski, sier Mikkelsplass til VG.

Slike treningsmengder ikke er noe for hans utøvere.

– Jeg var kjempeimponert. De var vanvittig sterke. Det var rått, men jeg er skeptisk, det er ikke sånn trening jeg ville anbefalt, sier Mikkelsplass.

De svenske distanseløperne hadde en tøff sesong. Ebba Andersson var best sammenlagt i verdenscupen med en syvendeplass. Stina Nilsson var lenge ute med belastningsskade, og Frida Karlsson fikk startnekt da hun ikke oppfylte landslagets helsekrav. På tampen av sesongen kom endelig et lyspunkt. Frida Karlsson kom tilbake og tok Sveriges eneste seier på distanserenn på tremila i Holmenkollen.

I sprintcupen gikk det mye bedre. Linn Svahn vant, Jonna Sundling fulgte på annenplass.

– Ville vært forsiktig med konklusjon

Stefan Thomson er landslagstrener for de svenske damene. Han forteller at noen av styrkeøvelsene de gjør er tunge.

– Har de vært inne og tittet på våre økter mens vi har vært på samling, så skulle jeg personlig være veldig forsiktig med å dra noen konklusjon om det jeg ser. Jeg ser også hvordan de trener, men jeg skulle aldri kunne dra en konklusjon uten å se hele treningsplanen deres, sier Thomson via Aftonbladet og legger til:

– Det er logisk for oss det vi gjør.

Frida Karlsson forteller at hun ikke er blant dem som løfter tungt.

– Jeg vet ikke om han (Mikkelplass) hadde sagt det samme om han hadde sett meg løfte. Men det har vært ganske mye fokus på styrke, og det får være opp til hver enkelt å være tydelig på å si ifra om det er den veien man vil gå for å ta det neste steget i sporet. Jeg kan ikke snakke for hele laget, sier Frida Karlsson til VG via Aftonbladet torsdag.

Det har vært kaos i svensk langrenn den siste sesongen. Flere løpere har uttrykt misnøye med ledelse og trenere. OL-vinner på sprint Stina Nilsson har valgt å gå over til skiskyting.

Kaos i svensk langrenn: Jonas Peterson fikk sparken etter bare noen måneder som landslagssjef i fjor sommer. Han overtok etter Rikard Grip som også fikk sparken. I begynnelsen av april ble det klart at Anders Byström overtar som landslagssjef, han kommer fra jobben som sjef for de svenske skiskytterne. Han har tidligere vært trener for juniorlandslaget i Norge. Onsdag ble det kjent at trener for utviklingslandslaget Johan Granath gir seg etter syv år. Herretrenerne Mattias Nilsson og Fredrik Uusitalo har valgt å gi seg, men dametrenerne Magnus Ingesson og Stefan Thomson har fortsatt jobbene sine. Vis mer

Frida Karlssons managermamma Mia Karlsson forteller at løperne har sagt ifra om hardtreningen.

– Det har vært mye diskusjoner om det. Det skjer noe i musklene ved så hard trening. Jeg vet at de lettet litt på det. Men det ble litt mye for mange om man så på helheten i treningen, sa Mia Karlsson til VG for noen uker siden.

23-åringen Elina Rönnlund startet sesongen godt med en 15.-plass på 10-kilometeren i Finland, men pådro seg en ryggskade foran verdenscuprennene i Falun i begynnelsen av februar. Hun var også med på samlingen i Font Romeu.

– Skaden kom i treningsrommet. Jeg løftet litt tyngre enn det jeg orket å stå imot med. Det gjorde ikke vondt da, men etterpå, forteller Rönnlund, som fortsatt sliter med den skaden, til Aftonbladet.

