Idrettspresidenten krever 300 nye millioner – møter helsetoppene onsdag

Idrettens bråstopp har strupet økonomien til klubbene. Når idrettspresident Berit Kjøll onsdag skal møte helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelse-sjef Camilla Stoltenberg, kan vi få mye av svaret på hvordan sommeren og høsten blir for norsk idrett.

Samtidig krever idrettspresidenten nå 300 millioner kroner til klubbkassene.

– Norsk idrett blør. Derfor ber vi om disse pengene som ren nødhjelp for å redde frivilligheten og lagene i norsk idrett, sier Kjøll til VG.

Tirsdag går søknadsfristen ut for å få kompensasjon for arrangementer som har gått i vasken som følge av corona-viruset. Krisepakken er på 700 millioner til idrett og frivillighet.

Men Kjøll har flere hun må hjelpe:

1. «Eliteserie»-idretten og de store idrettslagene. Altså den profesjonelle og kommersielle delen av idretten.

2. Klubbkassene i de vanlige idrettslagene, som det finnes omtrent 11.000 av i Norge.

For kompensasjonsordningen for arrangementer favner ikke vidt nok:

– Vi legger ikke skjul på at den ble mye smalere enn vi hadde ønsket oss, sier Kjøll – men legger til at hun har en god dialog med Abid Raja og hans kulturdepartement om om at rammen som er tiltenkt idretten faktisk vil tilkomme idretten.

Nå vil hun treffe bredere:

– Norsk idrett omsetter årlig for 18 milliarder kroner. Men så kommer alle de frivillige dugnadstimene i tillegg – som har en egenverdi på 17,3 milliarder.

Berit Kjøll og Norges Idrettsforbund ber altså om 300 millioner til idrettslagene, en likviditetspakke. Denne kan ta utgangspunkt i et beløp tilsvarende full momskompensasjon basert på årene 2018 og 2019, og vil gi et umiddelbart likviditetstilskudd til klubbkassene på cirka 300 millioner kroner.

– Vi jobber systematisk mot alle partier på Stortinget, og vi opplever en positivitet fra alle om å møte idrettens behov. Hjelpen skal dekke opp for det som vi går glipp av på loppemarked, vaffelsalg, parkeringsavgifter, lokale sponsorinntekter og alt annet som gir penger i slukne klubbkasser, og som er livsviktig for lagenes klubbøkonomi.

– Regner dere med å få like mye tilbake som dere har tapt?

– Nei, vi regner ikke med å få igjen krone mot krone. Det viktige er at vi får nok til at idrettslagene klarer seg gjennom krisen og ikke går konkurs – slik at vi har et like godt tilbud til barn og ungdom og andre medlemmer når corona-krisen er over.

Kjøll sier også at Norges idrettsforbund forventer at idrettslagene får gratis halleie og rentekompensasjon for egeneide anlegg i perioden hvor norsk idrett har vært stengt ned.

– Hva med «Eliteserie-idretten»?

– Stortinget har hørt oss for at noen av disse klubbene kan søke om kontantstøtteordningen som var ment for næringslivet. Vi har jobbet hardt for å få til det. Men nå må vi se hvor mange av disse klubbene som kommer inn under denne ordningen – og hvilke som faller utenfor. Her vil vi jobbe videre med en eventuell utvidelse av ordningen slik at større deler av idretten kan bli omfattet.

Foreløpig har Kulturdepartementet gitt et forbud mot alle idrettsarrangementer fram til 15. juni. Kulturminister Abid Raja sier til VG at han kommer med en ny beskjed den 30. april – for hvordan sommeren blir.

Til nå handler det om at maks fem personer kan trene samtidig og at de skal holde en avstand på to meter.

Veien er lang derfra til for eksempel eliteseriefotball.

– Jeg er ikke veldig optimistisk med tanke på publikum på arrangementene. Smittevern er viktigst. Men det kommer stadig nye løsninger som gjør at vi gradvis kan komme tilbake til mer og mer aktivitet, sier Berit Kjøll.

– Hvor viktig blir møtet med helsedirektøren og folkehelsedirektøren onsdag?

– Veldig viktig! Da vi møtte dem før påske, var det fase 1 – og vi er glade for de ordningene vi kom fram til da. Nå skal vi diskutere veien videre med dem når samfunnet gradvis skal åpnes igjen. I takt med at barnehager og skoler og annet åpnes, må også idretten være beredt til å komme raskest mulig tilbake. Ingen redningspakker kan erstatte en gradvis gjenåpning av idrettsaktiviteter.

– Fotballen blir viktig?

– Ja, vi er ivrige etter å komme frem til en løsning når det gjelder fotballen, og for andre idretter som kan gjennomføres innenfor ansvarlige smittevernregler.

– Har idretten vært flink til å respektere coronavett-reglene?

– Ja!

