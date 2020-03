KRAFTPRØVE: Her fra starten av femmila i Holmenkollen i fjor. Emil Iversen, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo midt i bildet. Andrej Larkov (start nummer 9) ble nummer tre. Russland endte med å tapetsere pallen og litt til. Foto: Mattis Sandblad/VG

FIS-topp: Vurderer å vrake femmila i Holmenkollen: – Tragisk

Det er 118 år siden den første femmila i Holmenkollen. Søndagens 50 kilometer kan være den siste for langrennsklassikeren.

Én årsak: Den norske dominansen er for stor.

Rennsjef i det internasjonale skiforbundet (FIS) Pierre Mignerey mener FIS må vurdere å skrote den tradisjonsrike femmila i Holmenkollen.

For seks år siden stilte 70 menn til start, i fjor var det 45. Søndag kan det bli rekordlavt oppmøte på startstreken. Finland stiller med bare tre løpere. De franske kommer ikke i det hele tatt.

– Må det være 50 kilometer i Holmenkollen? Vi må gjøre noe, sier Mignerey til VG.

Seks norske seirer på de ti siste Kollen-femmilene: 2019: Aleksandr Bolsjunov, Russland 2018: Dario Cologna, Sveits 2017: Martin Johnsrud Sundby 2016: Martin Johnsrud Sundby 2015: Sjur Røthe 2014: Daniel Richardsson, Sverige 2013: Aleksandr Legkov, Russland 2012: Eldar Rønning 2011: Ikke verdenscupfemmil på grunn av VM i Holmenkollen. Petter Northug vant VM-gull. 2010: Petter Northug Vis mer

Norge dominerte Ski Tour 2020 fullstendig da Pål Golberg vant sammenlagt foran fem andre nordmenn. Norge og Sverige hadde ti løpere med, fire mer enn de andre landene, siden de var arrangørland.

Mignerey peker på mange ting som kan være årsak til lav deltakelse i Oslo. En av dem er for stor norsk dominans. Den nasjonale kvoten gjør at Norge har 15 løpere til start i Holmenkollen.

Kollen-femmila ligger terminfestet helgen etter mesterskap. Det betyr at løperne går to femmiler på åtte dager. I år er det ikke mesterskap, men sesongen har vært ekstremt konkurransetung. 50-kilometeren er dagen før avreise til sesongavslutningen i en annen tidssone i Canada og USA.

SJEF: Pierre Migenerey er rennleder i det internasjonale skiforbundet. Her er han i Toblach i Italia under Tour de Ski lille nyttårsaften i fjor. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANIX

– Vi kan ikke fortsette som nå. Vi må handle, sier Mignerey og legger til i ramme alvor at resultatet kan bli at de går kortere distanser.

Nasjonal kvote et problem

Den første offisielle femmila i regi av Skiforeningen ble gått fra Frognerseteren i 1902. Men femmil på ski i Oslo har historie tilbake til 1888.

– Løpere fra flere nasjoner vil delta om det er kortere enn fem mil. 50 kilometer er langt, sier Mignerey.

Johannes Høsflot Klæbo spurtet Norge til seier på stafetten i Lahti søndag:

Rennsjefen mener også at den nasjonale kvoten er et stort problem. De 30 beste i et renn får verdenscuppoeng. Mignerey tror flere velger ikke å gå, fordi de vurderer muligheten til verdenscuppoeng som liten med så mange sterke nordmenn til start.

– Da velger de heller en helg og konkurranse hvor de kan få gode resultater. Flere løpere ser at det ikke er plass til dem. Vi kan ikke la det være sånn, sier Mignerey.

Personlig ønsker han å beholde femmila, men om den skal bestå mener han det internasjonale skiforbundet må ta grep på det kommende vårmøtet, som er lagt til Pattaya i Thailand.

– Vi har diskutert det før, men vi har ikke funnet noen løsning, sier Mignerey.

Brå: – Tragisk

Oddvar Brå vant femmila i Holmenkollen tre ganger (1975, 1979 og 1981). Han mener det blir færre langrennsløpere som er gode på lange løp og er forberedt på å se det tynneste startfeltet på 40 år kommende søndag.

– Det er tragisk om det blir slutt på femmila i Kollen. Da er langrenn som den kraftprøven det har vært over. Men det kan hende det ikke er interessant i dagens langrenn. Jeg frykter dette, sier Brå til VG.

FEMMILSKONGE: Oddvar Brå i nasjonalanlegget foran statuen av kong Olav før VM i Holmenkollen i 2011. Foto: Helge Mikalsen/VG

Han mener det er viktig at Norge ikke bukker under, og står imot press om å erstatte femmila med kortere renn. Tidligere var det også femmil i Lahti, men nå er det bare Holmenkollen igjen, i tillegg til mesterskap.

Flest seirer på femmila i Holmenkollen: 6 seirer: Torleif Haug (1918–1921, 1923 og 1924). 5 seirer: Lauritz Bergendahl (1910, 1912–1915). 4 seirer: Elling Rønes (1906–1908 og 1916). Fem løpere har tre seire: Veikko Hakulinen (Finland), Sverre Stensheim, Oddvar Brå, Thomas Wassberg (Sverige) og Vegard Ulvang. Vis mer

Brå syns ikke de nasjonale kvotene skal kuttes for å redde den lengste distansen.

– Det er skandale om ikke de norske får gå. Vi har så mange gode. Vi kan ikke straffes fordi vi er gode. Før var det spesielt å gå femmila, uavhengig av om man fikk verdenscuppoeng eller ikke, det er ikke bra om løpere nå velger å gå der det er lettest å få poeng, sier Brå.

Russland tok storeslem i fjor. De fire beste var russere. Aleksandr Bolsjunov vant. Alex Harvey fra Canada ble nummer fem, Martin Johnsrud Sundby endte på 6. plass. Russernes tyske landslagstrener Marcus Cramer gleder seg til søndag.

– Vi og Norge har nok utøvere til å gå både femmila og stille i Canada og USA. Nå har ikke Finland og andre land så mange løpere, og en løper kan ikke stille til start i alle konkurranser hver eneste helg, sier Cramer og legger til: – For utøverne er femmila i Holmenkollen noe av det største man kan være med på.

Bjørn: – Langrennssportens sjel

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn har også gått femmila i hovedstaden. Han mener færre nordmenn til start er et grep FIS må ta for å redde femmila.

– Det er et av de mest ikoniske rennene vi har og noe av det mest sentrale i langrennssportens sjel. Vi må tilrettelegge for femmila, så populariteten består. Den må legges på et annet tidspunkt i terminlista. Og vi må nok finne oss i at den nasjonale kvoten blir mindre, her må vi se langrenn i det store bildet, sier Bjørn.

Under Ski Tour i Granånsen klikket det fullstendig for svenske Linn Svahn etter sprinten:

Aleksandr Bolsjunov leder verdenscupen, russeren har 2028 poeng når syv renn gjenstår. En verdenscupseier gir 100 verdenscuppoeng. Bjørn mener at der kan noe gjøres for at femmila skal bli mer attraktiv.

– Femmila bør premieres med flere poeng, og ikke som et hvilket som helst annet renn. Det bør være på høyde med å vinne en tour, så vinneren bør iallfall få 200 poeng, kanskje 300 poeng, sier Bjørn.

Svenske Daniel Rickardsson vant i 2014. Sverige stiller med full kvote med seks løpere, men har ingen ambisjoner denne gangen, selv om landslagstrener Mattias Nilsson tror de kan få rekordliten konkurranse.

SVERIGES LANDSLAGSTRENER: Mattias Nilsson. Foto: Ulf Palm/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det kan bli tynt i rekkene. Det er en kjedelig utfordring. Antall konkurranser i en sesong har blitt diskutert mange ganger. Norge og Russland har bredden, men det handler også om økonomi å konkurrere så mye, sier Nilsson til VG.

Han tror de svenske tv-seerne får lite å juble for.

– Om vi klarer å slåss om en topp 10-plassering, da må vi være fornøyd, sier Nilsson.

Av Norges 15 mann på start søndag har to vunnet femmila i Holmenkollen. Martin Johnsrud Sundby har vært på pallen hele syv ganger, han vant i 2016 og 2017, mens Sjur Røthe vant i 2015.

Damene går tremila lørdag. Onsdag er det sprint på Konnerud (flyttet fra Drammen).

Publisert: 04.03.20 kl. 07:43

