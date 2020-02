Carlsens VM-kamp kan bli flyttet til slutten av desember

Magnus Carlsen (29) pleier å forsvare VM-tittelen i november. Nå antyder FIDE-presidenten at den flyttes og ikke starter før den 20. desember 2020.

I så fall vil den fortsette godt inn i januar 2021. Antallet partier økes nemlig fra 12 – som det har vært i alle Carlsens VM-matcher til nå – til 14.

Som VG har skrevet tidligere, ligger det an til at VM-kampen skal gå i Dubai.

Det var på dagens youtube-strømmede kongress i FIDE (Det internasjonale sjakkforbundet) at president Arkadij Dvorkovitsj tok ordet «uformelt» og sa følgende:

– Vi har nesten avsluttet forhandlingene med Expo 2020 om VM-matchen. Med 99,9 prosent sikkerhet blir det her i Dubai. Sannsynligvis vil matchen starte den 20. desember 2020.

Så la den russiske FIDE-presidenten til:

– Dette er ingen formell kunngjøring. Kanskje blir det en formell kunngjøring neste uke, når vi har underskrevet avtalen.

Den norske sjakkpresidenten Morten L. Madsen er på plass på kongressen. Han sier til VG:

– Jeg kan bekrefte at det er en dialog mellom FIDE og en potensiell arrangør om å ha arrangementet senere, men de skal ikke ha landet noen avgjørelse ennå.

Som forklaring på hvorfor dette skjer, svarer Madsen at det i så fall handler om hva som passer best for Expo 2020, både når det gjelder kollisjoner med andre arrangementer, kapasitet osv.

Expo 2020 er en verdensutstilling som blir arrangert av Dubai i De forente arabiske emirater. Den skal åpnes 20. oktober 2020 og varer til 10. april 2021.

– Vi ser fram til å ha VM der, for Expo hundretusener av mennesker. De kan også se VM-matchen. Dette blir synlig ikke bare for sjakk-publikummet, men for alle i hele verden, sa Dvorkovitsj i et intervju med Gibchess, vist på youtube, for en måned siden.

Vanligvis pleier VM-matchen å gå i tre uker av november, mens VM i hurtig- og lynsjakk går i romjulen.

Etter det VG erfarer ligger det nå an til at VM i «fartsdisiplinene» blir flyttet fram et par måneder og trolig vil gå i oktober. Dette mesterskapet strekker seg over fem strake dager – tre dager hurtigsjakk og to dager lynsjakk.

VG har søkt kommentar fra Team Carlsen, der Henrik Carlsen nå har det sportslige ansvaret. Han har ikke svart på vår henvendelse.

Magnus Carlsen har ikke sagt offisielt at han kommer til å forsvare VM-tittelen. Under VM i Moskva i desember sa han til VG at han ikke kommer til å bestemme seg på lenge. Men sesongopplegget tyder på at han tenker på å gjøre.

Han har særdeles gode sjakkminner fra Dubai: I 2014 ble han verdensmester både i lyn- og hurtigsjakk der.

I romjulen 2019 samlet nordmannen – for første gang siden den gang – alle disse tre VM-titlene på sine hender.

Magnus Carlsens VM-motstander i 2020 er ikke klar. Den såkalte kandidatturneringen, der åtte spillere kjemper om å bli Carlsens motstander, skal holdes i Jekaterinburg i Russland fra 15. mars til 5. april.

Publisert: 28.02.20 kl. 17:51

