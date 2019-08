GULLVINNER: Oleksii Sereda 13 år gammel, i aksjon under VM i juli. Foto: OLI SCARFF / AFP

13-åring (!) tok EM-gull i stuping

Oleksii Sereda ble søndag tidenes yngste gullvinner i EM i stuping, 13 år og 7 måneder gammel. Han er tre måneder yngre enn da britiske Tom Daley tok gull i 2008.

Mens jevnaldrende trolig er opptatt med helt andre ting har Sereda allerede tatt turen til toppen av den internasjonale eliten i stuping.

– Jeg var litt nervøs, men jeg er glad jeg vant til slutt, sier Sereda ifølge BBC etter at 13-åringen sikret gullmedaljen i EM i stuping.

«Lille store Sereda», skriver italienske Rai etter triumfen til den ukrainske tenåringen. Og Sereda har hatt litt av en måned etter gjennombruddet med 4. plass i VM for noen uker siden. Søndag tok han gull i EM.

Tidligere i sommer svømte forøvrig Henrik Christiansen inn til VM-medalje:

Etter at Ukraina skuffet på hjemmebane, med å bli nummer fem i mixedlag-konkurransen, tok Sereda individuelt gull med 488,85 poeng. Det var drøyt 14 poeng foran resten av startfeltet. Franske Benjamin Auffret (24) ble nummer to for andre gang på rad i EM. Ruslan Ternovoi (18) tok bronse.

GULLFEIRING: Oleksii Sereda Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Det viser seg at det faktisk har skjedd før at en 13-åring har vunnet gull i EM i stuping. Den britiske stupestjernen Tom Daley vant gull i 2008 og ble da også den yngste engelske deltageren i et OL noensinne. Men Sereda er tre måneder yngre enn Daley på nåværende tidspunkt.

Nå har han oså sikret seg deltagelse i OL i Tokyo neste år. BBC skriver at aldersgrensen på 14 år for OL-deltagelse da ikke lenger er noe problem for vidunderbarnet. Han fyller 14 år i desember.

Publisert: 12.08.19 kl. 15:17

