OMKOM: Skadene etter en velt på tredje etappe av Polen rundt var så alvorlige at Bjorg Lambrecht mistet livet mandag. Foto: DANIEL KOPATSCH / EPA

Norsk syklist var i feltet da lagkameraten omkom: – Bjorg vil være i hjertet mitt for alltid

En hel sykkelverden sørger etter tapet av den 22 år gamle Bjorg Lambrecht. Særlig tungt er det for norske Carl Fredrik Hagen, som selv var i feltet da belgieren omkom.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg er knust etter det forferdelige tapet av mine gode lagkamerat og venn, skriver Hagen på Twitter.

Hagen var en del av Lotto Soudal-laget i Polen rundt, der Lambrecht døde etter å ha krasjet inn i en betongkulvert på den tredje etappen.

Nordmannen kom til belgiske Lotto Soudal før sesongen 2019, der Lambrecht allerede hadde etablert seg.

– I løpet av de få månedene vi tilbragte sammen utviklet vi et unikt vennskap, skriver Hagen videre.

– Bjorg vil være i hjertet mitt for alltid. Mine dypeste kondolanser til familien hans, vennene hans og alle i Lotto Soudal-familien, avslutter han.

NTB melder at arrangørene av Polen rundt har bestemt at den fjerden etappen av rittet nøytraliseres. Det vil si at rytterne sykler en forkortet løype og at det ikke blir kåret noen vinner.

– Dersom Lotto-Soudal stiller til start, vil laget kjøre først over målstreken foran resten av feltet, sier Jaroslaw Marycz i de polske proffsyklistenes forbund.

Også resten av sykkelverden har tatt det tragiske dødsfallet tungt.

– Jeg har ikke funnet ordene ennå, for de eksisterer ikke. Jeg er så forvirret over tapet av Bjorg Lambrecht, skriver Lotto Soudal-leder Marc Sergeant.

– Så, så trist, skriver vinneren av fjorårets Tour de France, Gerraint Thomas, på Twitter.

– Måtte din stjerne fortsette å skinne like sterkt som den gjorde i sykkelverden, skriver den profilerte spurteren Mark Cavendish, som også deltar i Polen rundt.

Publisert: 06.08.19 kl. 10:39