Norges største idrettsstjerne: Alt går rett hjem!

Hvis du lukker øynene og ser for deg det ultimate utstillingsvinduet for norsk idrett, er det faktisk liten tvil om hvem som skal stå midt i monteren.

Den årlige øvelsen med å rangere landets største stjerner er i all hovedsak en fryktelig vrien oppgave.

Juryen må ta mange hensyn, faren for å gå på smeller er stor og en rekke spørsmål skaper alltid vanskeligheter.

Hvor mye teller størrelsen på idretten inn?

Graden av konkurranse internasjonalt?

Sommer mot vinter?

Vekting av EM mot VM?

Rangering av ulike prestasjoner innad i samme landslag?

Og så videre.

Derfor er det alltid justeringer i prosessen, og det er en juletradisjon at sluttresultatet utsettes for kritikk fra ulikt hold.

Men i år har det, i alle fall blant jurymedlemmene, vært sjelden grad av konsensus om det aller viktigste valget.

Norges største idrettsstjerne i 2019 heter Karsten Warholm.

Her snakker vi full pakke om hva vi kan forvente av en utøver verdig en slik tittel.

Han ble den første nordmann til å forsvare et VM-gull i friidrett, da han tok den niende norske tittelen gjennom tidene.

Og mens sjokket selvsagt var større da han vant i London i 2017, var ikke den sportslige gleden noe mindre over reprisen.

Gullet kronet en sesong der løperen fra Dimna var utilnærmelig. Han herjet inne og ute, avsluttet Diamond League med europeisk rekord og ble den første gjennom tidene med seks løp på under 47,5 i samme sesong.

Men det er så mye enn bare hoppene over hekkene som gjør Warholms status så stor.

Som idrettsmann er det imponerende hvordan han bygget seg opp med å beherske alt, før kremøvelsen ble valgt.

Og utenfor arenaen er det få som mestrer omgivelsene som han gjør.

Mens få utøvere våger å tenke utenfor den såkalte boblen, som strengt tatt betyr å fokusere kun på seg seg og sitt, er Warholm blant dem som faktisk har tanker om utfordringer i internasjonal idrett. Han satte ord på ubehaget over Qatar som valg av arrangørland, og uansett hva man spør ham om, er det noe ærlig og floskelfritt over svarene som kommer .

Her er det heller ikke til å komme unna hvordan samspillet mellom utøveren og trener Leif Olav Alnes har sjarmert det norske folk i senk. Snakk om evne til å ta unna press og kanalisere mental energi dit den bør være, når Alnes snakker ufarliggjørende om forskjellen på å løpe så fort man kan og å kurere kreft.

Sammen har de rett og slett funnet en seiersoppskrift som vil gi utfordrerne til å toppe 100-listen vanskelige arbeidsforhold i årevis fremover.

Men også bak Warholm er det levert mange kruttsterke prestasjoner i året som snart er bak oss.

I Ada Hegerberg har Norge nå en kvadruppel Champions League-mester, og stjernestatusen hennes bare vokser og vokser.

Måten Therese Johaug kom tilbake på etter den vonde dopingutestengelsen på, har tatt internasjonal langrenn med storm, vel vitende om at det ikke er bare-bare å være utenfor treningsfellesskapet over så lang tid.

På herresiden har Johannes Høsflot Klæbo etablert seg som den suverene sprinteren, og han er også i utvikling på distanse.

Bak brikkene opplevde Magnus Carlsen en turbulent sommer med bettingbråk, men med dem var 2019 et år der han ikke tapte et eneste parti i klassisk sjakk. 107 strake partier uten tap er et helt uvirkelig tall.

Av andre gledelige faktorer er noe vi ikke har sett på en stund - at mannlige fotballspillere virkelig slår seg frem. I Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er det verdensstjerner i emning, der den ene herjer i La Liga og den andre scoret mål i Champions League som om han aldri skulle gjort noe annet.

I det som må kunne kalles et sterkt norsk idrettsår, viser summen av navn som Maren Lundby, Johannes Thingnes Bø, Viktor Hovland, Jarl Magnus Riiber, Henrik Christiansen, sandvolleyball-duoen Moi/Sørum, flere alpinister og ørten langrennsløpere at det også er stor spennvidde i toppen.

Men med akkurat sistnevnte som stikkord, er det han med det aller mest vidtfavnende talentet som fortjener den største hyllesten akkurat i år.

Gratulerer, Karsten Warholm. Måtte du få en god jul i visshet om at du er Norges største idrettsstjerne!

