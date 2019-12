OPTIMIST: Heidi Moen har tro på Valle Mattis i V75-innledningen, Thor Østbys minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Har en spennende oppgave på papiret

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Momarken.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Laser Tile (V75-3) var meget positiv etter lang pause sist og kan ventes ytterligere forbedret nå. Leder hele veien?

Dagens luring

Chuck Yeager (V75-2) gikk et flott løp etter pause sist. Gøran Antonsen mener dette kan bli Lionels arvtager!

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 432 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

FRODE HAMRE: – Holder en knapp på han av mine to. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

1640 m (volte) – Start kl. 19.30

1 Valle Mattis/Geir Vegard Gundersen

Heidi Moen: - Har en spennende oppgave på papiret med Troll Solen og Ingbest 20 meter bak. Håper på tet, men vet ikke om vi får den med en gang. Går han som sist, skal han kunne kjempe om seieren om vi ser på det som skjedde sist. En tidlig gardering.

2 Finnskog Oda/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Er veldig tøft ute. En premie er målet. Kan få en fin reise i rygg leder/tredje innvendig, så får vi se.

3 Ådne Odin/Vidar Hop

Erik Killingmo:- Galopperte seg bort i Sverige. Det hadde sine årsaker. Vant og var mye bedre gangen før på Färjestad. Jeg mener formen skal være bra. Jeg synes han står litt spennende til på strek på en sprint. Kan kanskje snuse på siste trippel med maks klaff.

4 Finnskog Fokus/Gunnar Austevoll

Gunnar Kværne: - Er hardt ute og går sine beste løp i Sverige. Premie er bra.

5 Torpa Nicklas/Odd Arne Sagholen

Odd Arne Sagholen: - Er så rask at han kan ta teten. Så får vi slippe til en av de bedre og lifte med. Trenger nok i kroppen etter lang pause. En god premie er likevel innen rekkevidde med klaff. Kan også snuse på siste trippel fra rygg leder.

1660 m

6 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Er i fantastisk form og er rask, så jeg tror han kan vinne igjen. Vanlig vogn nå og skoløs fremme eller lette sko om banen tilsier det. Holder en knapp på han av mine to.

7 Lex Lodney/Ole Johan Østre

Gjermund Gravdal: - Gjorde et sterkt seiersløp i billigere selskap enn dette sist. Tillegg er et minus. En fin premie er målet. Siste trippel er maks.

8 Ingbest/Frode Hamre

Frode Hamre: - Er i veldig bra form og har mer fordel av sprint enn Troll Solen. Det gjør at det er jevnt mellom mine to nå. Han går i amerikanervogn og med sko nå.

9 Tin Balder/Dag-Sveinung Dalen

Kjetil Helgestad: - Er det en premie det handler om fra tillegg på sprint mot tøffe konkurrenter.

10 Tord Viking/Kai Johansen

Kjetil Helgestad: - Kan avslutte karrieren med en god premie, om det bare klaffer litt fra tillegg. Har en bra speed å by på etter ryggløp, men det er for tøffe konkurrenter med.

GØRAN ANTONSEN: – Dette er min nye Lionel. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (auto) – Start kl. 19.52

1 Ajax Miguan/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Står spennende til, men blir overflydd fra start. Da må det løse seg litt. Bekreftet form som toer sist. Jeg tviler uansett på seier. Kan kanskje snuse på siste trippel i et maksløp.

2 New Yankee/Ole Johan Østre

Anders L. Wolden: - Har perfekte forutsetninger. Var uheldig på Leangen sist, men gikk bra etter galoppen. Her skal kusken kjøre til for tet. Derfra tror jeg vinnersjansen er god. En tidlig strek.

3 Montego Bay/Vidar Hop

Vidar Hop: - Var god til seier fra tet på Momarken sist, står spennende til og er rask fra start. Løpet virker åpent. Han er en av dem som kan vinne. Strekes.

4 Primero Greentown/Per O. Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Har vært bra lenge og duger i klassen. Men det er det flere andre i feltet som gjør også. Posisjonene vil avgjøre. Han kan ikke ta teten, men kan utfordre i seierskampen om det klaffer med et fint ryggløp. Regnes som en av flere. En tidlig gardering.

5 Vibra Thor/Tom Erik Solberg

Ole Johan Østre: - Kommer ut etter pause med uviss form, men er sikkert godt forberedt når han først kommer ut. Har tidligere vist at han kan hevde seg i disse omgivelsene. Er litt outsiderbetont grunnet pause, men bør vurderes som en gardering.

6 Easy Winner/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Har fått to tøffe løp, så jeg er litt usikker på hvordan han har tatt det. Virker grei hjemme og er rask om han satser fra start. Vanlig vogn. Aktuell i et åpent løp.

7 L.V. What A Hunk/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Tok en fin seier på Momarken sist. Men det i billigere lag enn det han møter her. Sporet er veldig sjanseartet for hans del. Kjører etter best mulig premie.

8 Pastor Lucas/Tom Horpestad

Tom Horpestad: - Gikk et godkjent løp i tøft selskap på Bjerke sist og har fått det verste sporet her. Kanskje noe billigere motstand, men vi satser på en bra premie.

9 Grand Commander/Hans Chr. Holm

Erik Killingmo: - Var flink toer bak Montego Bay som vant fra tet sist Jeg tror den får teten igjen. Har form og kapasitet til å kjempe om en trippelplass. På bongen om Montego Bay garderes.

10 Chuck Yeager/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Er en talentfull type som jeg lenge har ventet meg mye av. Jeg har hele tiden sagt at dette er min nye Lionel, men det har vært noen helsemessige skjær i sjøen i år. Derfor var det en gledelig innsats som toer etter lang pause sist. Nå kjører vi for seier. En tidlig strek.

11 Aft Galley/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har jeg hatt tre uker. Han var veldig bra etter tøft løp sist og virket fin i et hurtigarbeid på 1.18/2100 meter forrige torsdag. Går med samme utstyr som hos Melander. En stor outsider.

12 N.Y. Royal Flush/Åsbjørn Tengsareid

Tor Olaf Halle: - Møter riktig motstand, men står feil til. Herfra får kusken kjøre etter best mulig premie.

TROND ANDERSSEN: – Kan løse raskt bak bilen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2140 m (auto) – Start kl. 20.15

1 Exciting Chip/Anita Valstad Hagmann

Asgeir Rambjør: - Har fått ett løp i kroppen etter pause, kan ventes forbedret og kan fort få en fin reise fra førstesporet. Men å vinne løpet blir tøft. Fornøyd med en fin premie. Håper på siste trippel.

2 Laser Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Kom ut etter nesten 15 måneders pause på Bjerke sist og gikk et bra løp til tredje. Kan løse raskt bak bilen, så sporet er bra. Tet eller ryggløp med luke til slutt er det samme som at han kjemper i toppen. Strekes.

3 Hez So Perfect/Joakim Hansen

Jens Kristian Brenne: - Har gått fine løp i det siste og er kjapp i beina innledningsvis. Skal uansett ha ryggløp over full distanse og i dette laget. Får han sjansen, tar han mange til slutt. Men jeg tviler på seier. Kanskje siste trippel, om det løser seg.

4 U.R. Amazing/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Var ikke som best sist etter to strake seirer. Nå trener han fint igjen etter pause og behandling. Det er en tøffing som kan gjøre mye av løpet selv. Det er bare å satse fra start. Regnes med vinnersjanse om det flyter litt hans vei.

5 Xanthis Amazing/Gunnar Austevoll

Peter Strömberg: - Gikk et greit løp i Drammen lørdag. Jeg tror hun har godt av tette starter og forventer en bedre innsats nå. Klaffer det litt underveis håper jeg hun er inne på en trippelplass.

6 Hawking/Magnus Teien Gundersen

Maren Øyo/Stall Kolnes: - Har vært skadet og kommer ut etter et halvt år pause. Har mye trening i kroppen, så han kan være litt tung første gangen ut. Men han kommer til å gå til mål, sterk som han er. En fin premie er uansett målet.

7 Conrads Wilhelm/Kristian Lindberg

Kristian Lindberg: - Serverte en solid langspurt til en sterk seier på Färjestad sist. Han var bedre der enn i seiersløpet på Momarken gangen før. Nå er han ikke noe lyn ut, så sporet er sjanseartet. Det må klaffe til en bra utvendig posisjon. Gjør det først det, tror jeg vi kjemper om seieren.

8 Monfalcone/Tom Horpestad

Tom Horpestad: - Er god nok, men står vanskelig til. Har slitt litt de siste månedene, men fungerte fint på Färjestad sist. Med den innsatsen i bagasjen, er jeg mer optimist nå. Skal ikke undervurderes, selv fra et sjanseartet spor.

9 Etosha Boko/Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen: - Sto vrient til da jeg kjørte ham på Bjerke sist. Men han fullførte fint til en god premie og kjentes fin ut. Får en finere reise fra dette sporet. Uansett fornøyd med en bra premie.

10 Flashing Boko/Ole Johan Østre

Severin Aarskog: - Ble det helt feil for med voltestart og omstart sist. Noe som endte med at rytteren falt av. Ser veldig fin ut i trening og hadde maks utur i sitt siste sulkyløp. Unngår han bare skjær i sjøen bakfra, er han med enn god nok til å kjempe om seieren. Strekes.

11 Let's Take a Selfie/Eirik Høitomt

Maren Øyo: - Gikk et bra løp på Drammen sist lørdag og har form bedre enn raden. Hun er forfulgt av dårlige spor, så også her. En fin premie er målet herfra. Siste trippel er trolig maks.

12 Da Vinci B.R./Lars Anvar Kolle

Helene Kolle: - Ble det ikke helt optimalt for på Solvalla sist, men han var heller ikke som best for dagen. Har kapasitet til å kjempe i toppen i et slikt løp, men det må klaffe bakfra. Håper han er blant de tre første i mål.

LARS O. ROMTVEIT: – Tåler ikke mye strul på veien. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2140 m (volte) – Start kl. 20.37

1 Faxen Af Sola/Cato Antonsen

Gøran Antonsen: - Bekreftet form med seier sist, men han møter langt tøffere selskap her. Er sikret en fin reise fra førstespor og kan henge med til en fin premie.

2 Salte Odin/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Er en humørhest med et bra toppnivå. Har gått i tet de to siste gangene og gitt seg før mål. Nå blir det ryggløp. Han er god nok om han har den rette dagen og det klaffer, men er først og fremst en outsider som skal vurderes ved litt bred gardering.

3 Trø Loke/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har vært veldig bra med tre seirer på fem starter. Er i utvikling og står spennende til. Regnes som en av flere i et åpent løp.

2160 m

4 Storm Jaro/Jan Roar Mjølnerød

Ole-Christian Kjenner/stall Mjølnerød: - Galopperte bort en topplassering i Romme sist og fungerte ikke som best for dagen. Kommer ut etter pause og behandling nå. Trener fint og har kapasitet som rekker i dette laget. Kjemper fort om en trippelplass om det klaffer. Skal også strekes som en gardering i et åpent løp.

5 Tangen Ternar/Ole-Christian Kjenner

Ole-Christian Kjenner: - Har kapasitet nesten på høyde med Storm Jaro, men er mer urutinert. Går det litt hans vei, kan han hente seg en fin premie. Kan kanskje være i nærheten av siste trippel også. Men det er nok maks.

6 Voje Eldin/Kristian Malmin

Heidi Moen: - Har gått fortere og fortere løp for løp og er en type i fin utvikling. Møter mange som virker å kunne like mye. Posisjonene vil avgjøre. Jeg synes han er en av flere som kan vinne.

7 Tønder Ø.K./Anders Lundstrøm Wolden

Anders L. Wolden: - Har kapasiteten som skal til for å hevde seg i et slikt løp, men har galoppert mye i et siste. Jeg ligger derfor litt lavt. Måler er et feilfritt løp til en god premie.

8 Madde/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Går bra løp når hun holder seg unna galoppen. Da kan hun hente seg en fin premie. Kan kanskje være i nærheten av siste trippel.

9 Hauan Hero/Odd Arne Sagholen

Odd Arne Sagholen: - Er så rask fra start at han fort kan sitte i en fin posisjon direkte, fra et bra spor i volten. Løpet virker veldig åpent. Jeg kommer til start med ambisjoner og mener han skal strekes som en av flere.

2180 m

10 Lættis/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Utvikler seg hele tiden og var bra sist. Slår ikke Fantomet, om han går som sist, men han er aktuell bak ham.

11 Fantomet/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har vært veldig god til to seirer på de tre siste startene. 40 meter tillegg er aldri enkelt, og han tåler ikke mye strul på veien. Men skulle det flyte fint underveis, skal han regnes som en av tre-fire som kan vinne.

12 Birk Faks/Vidar Hop

Vidar Hop: - Var veldig god som toer etter å ha tapt en del på galopp på Bjerke sist. Men sporet er ikke det beste. Han må kjøres litt på sikkerhet fra start. Kommer han seg først av gårde er han sterk nok til å gjøre mye selv. Feilfritt er han en tidlig strek.

13 Tuxi Temi/Svein Olav Ruud

Svein Olav Ruud: - Holder fin form, men har et tøft løp på papiret. Premie er det mest realistiske.

14 Tjomsensin/Eirik Høitomt

Ole Christian Kjenner: - Kan en del, men står vanskelig til på 40 meter. Gikk et bra løp som toer for meg på Färjestad tredje sist. Gangen etter ville han vært minst treer på Bjerke uten galopp. Herfra er det en bra premie som gjelder.

15 Ramstad Kristian/M. T. Gundersen

Andreas Opheim: - Skuffet kanskje litt da han ga seg mye siste biten fra tet på Bjerke sist. Men han har det med å gi litt opp når han føler han ikke kan vinne. Han kan løse raskt i volten og fort sitte langt fremme på direkten. Klaffer det litt etterpå, er han ikke ufarlig. En strek om løpet garderes litt.

OLAV MIKKELBORG: – Kan vinne med klaff. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 20.59

1 Eerin Am/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Fikk ikke premie sist, men avsluttet bra fra en posisjon langt bak i feltet. Her står hun mer innbydende til. Tet eller rygg leder er det samme som at hun kan kjempe om de beste plasseringene. En gardering.

2 Denali/Dag-Sveinung Dalen

Olav Mikkelborg: - Har gått flere fine løp i det siste, er i form og trener veldig fint. Sporet er perfekt. Herfra kan kusken velge litt fra start. En av dem som kan vinne med klaff.

3 Given/Frode Hamre

Frode Hamre: - Fungerte ikke som best sist og er behandlet. Ser fin ut hjemme nå. Hun er rask, så jeg satser på tet. Kan lede hele veien derfra. Seiersaktuell.

4 N.Y. Lovemelikeyoudo/Å. Tengsareid

Frode Hamre: - Var veldig god sist og er i form, men hun er ganske tøft ute her. Så jeg tror det er en plass blant de fire-fem som gjelder.

5 Golden Indra/Magnus T. Gundersen

Henrik Bøgh: - Vant på direkten etter langt pause sist og har sett fin ut i trening i etterkant. Profiterer på styrken og står fint inne grunnlagsmessig.

6 Ester Joy/Marcus Hultman

Kent P. Gustafsson: - Har gått jevne, fine løp i det siste. Tar turen over grensen siden hun går sine beste løp uten sko foran. Kan løse veldig rask bak bilen, men skal ha et løp i rygg. En god premie er det mest realistiske målet.

7 Jolanta/Anita Valstad Hagmann

Asgeir Rambjør: - Har fått ett løp i kroppen etter pause. Er nok bedre nå, men står vanskelig til mot gode hester. En god premie er målet. Kan snuse på siste trippel med maks klaff.

8 Lakeside Cassie/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har fått ett løp i kroppen etter to måneders pause. Uansett fornøyd med en premie fra et sjanseartet spor.

9 Veritas Grif/André Bood

André Bood: - Var ikke som best sist etter å ha gått et veldig fint løp til seier på Romme nest sist. Bakspor er ikke det beste, men hun tåler å gjøre mye selv, så vi kjører frem tidlig. Er hun like bra som nest sist, tror jeg vi kjemper i toppen.

10 Chere/Per Oleg Midtfjeld

Bjørn Steinseth: - Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause. Men hun står så vanskelig til her at det er premie som er det mest realistiske.

11 Glennis Attack/Lars Anvar Kolle

Jenny Thygesen: - Var ikke som best sist. Står vanskelig til. Fornøyd med en god premie.

DAG-SVEINUNG DALEN: – Kjører med ambisjoner om å kjempe om seieren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2140 m (auto) – Start kl. 21.20

1 Delight Classic/Gunnar Austevoll

Trond Anderssen: - Har galopperte seg bort to ganger på rad, men det er på voltestart. Bilstart er en stor fordel, og her står hun fint til. Blir overflydd, men er ikke borte om det løser seg ut av siste sving. Er en strek for de som garderer løpet.

2 Norma B./Ole Johan Østre

Erik Killingmo: - Har ikke den samme formen som da hun vant tre løp tidligere i år. Har et bra spor og kan løse raskt fra start. Det er uansett en premie som gjelder til hun viser noe mer.

3 Lady Lara/Vidar Hop

Vidar Hop: - Er godt forberedt etter litt pause og behandling. Hun er rask fra start. Så rask at hun kan utfordre om tet, men det får vi ta når starten går. Jeg blir ikke overrasket om hun kjemper i toppen, men hun er mer som en outsider å regne nå.

4 Dreamy Queen/Lars Anvar Kolle

Helene Kolle: - Kommer ut etter litt pause etter ikke å ha vært helt på topp de to siste gangene. Viser fremgang i trening, men det blir vel tøft å vinne et slikt løp. Håper på en bra premie.

5 Mira Prawo/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Galopperte seg bort i Drammen sist, men kjentes fin ut da det skjedde. Gikk flere fine løp før det og er rask fra start, så vi kjører til. Men hun kan også gå bra løp i rygg, så vi får se. Kjører med ambisjoner om å kjempe om seieren.

6 Katie Mae/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Fikk en liten pause da eieren var på ferie. Pleier å være godt forberedt. Sporet er sjanseartet med raske hester innvendig. En outsider som er tidlig aktuell.

7 Höwings Venus/Cato Antonsen

Gøran Antonsen: - Har vist fine takter i sine to løp for oss. Trener også fint og er en type som ikke skal glemmes, om løpet først garderes. Men sporet er sjanseartet. Han er bare sånn hyggelig fra start. Kan avslutte bra om det blir tempo. Strekes av de som garderes litt bredt.

8 Velvatter/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var veldig bra sist, men med så raske hester innvendig, må jeg trolig gå bak her. Da er hun utgitt til tempo. Kan vinne om det blir tøff kjøring, da hun også drar fordel av langt oppløp.

9 Amazing Case/Lars Fredrik Kolle

Frode Hamre: - Har godt av et ryggløp nå, så sporet er greit. Tøffere løp her, men hun er en gardering på noen hester, selv om jeg synes hun er mer trippel- enn seiersaktuell.

10 Fruska Am/Kristian Lindberg

Kristian Lindberg: - Går alltid fine løp i rygg og er i form. Men fra en slik utgangsposisjon er vi avhengige av at det blir litt kjøring foran. Blir det først det, samtidig som det klaffer litt, er hun verdt en gardering.

11 Miracle Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har fått en kjelkete utgangsposisjon. Synd med tanke på at toppformen ser ut til å nærme seg nå. Noe hun viste i seiersløpet på Biri sist. Normalt for tøft å slå ei hoppe som Mira Prawo. Men hun skal strekes om den garderes.

12 Ilenna Bonanza/Per Oleg Midtfjeld

Starter ikke.

GUNNAR AUSTEVOLL: – Jeg frykter sporet i volten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2640 m (volte) – Start kl. 21.40

1 Donato Gilbak/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Viste endelig noe av det som bor i ham da han ble toer sist. Han har trent veldig fint lenge uten å ha fått det ut i løpsbanen. Står spennende til, og distansen er en fordel. Møter mange bra, men skal ikke glemmes. Verdt vurdering ved litt gardering.

2 Eldorado Gracieux/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Er mer enn god nok på kapasitet. Det har han vist i det siste. Distansen er også en fordel. Men jeg frykter sporet i volten. Han har en litt krevende aksjon. Det kan bli galopp. Skulle han løse feilfritt, er han av dem som kan vinne. Uansett mer en stor outsider enn en favoritt.

3 Ciku Brogård/Åsbjørn Tengsareid

Starter ikke.

4 Loveyou Hangover/Dag-S. Dalen

Maren Øyo: - Har vært veldig bra i det sist. Møter gode Eldorado Gracieux, men skulle han løse feilfritt fra start, skal han være nærme ham i mål. Er en sterk type som liker langløp. Feilfritt og posisjonsklaff er det samme som at han skal strekes som en gardering.

5 Star's Gift/Vidar Hop

Jan-Arne Raab: - Takler distansen fint om han får et ryggløp. Bekreftet fin form på Bjerke sist, men møter tøffere motstand nå. En fin premie er bra.

6 Frick/Ole Johan Østre

Gjermund Gravdal: - Er jeg litt usikker på etter nesten to måneders pause. Er operert i nesen siden sist og er litt outsiderbetont. Men han har vist at han er god nok i disse omgivelsene. En typisk outsider som ikke skal glemmes.

7 Bravo Revansch/Lars Anvar Kolle

Morten M. Ottersen: - Liker seg på voltestart. Er en sterk type jeg tror takler distansen fint. Har mer inne enn han har vist i seiersløpene. Møter to veldig bra i Eldorado Gracieux og S.K.’s Mystic Titan. Regnes som trippelaktuell og som en gardering bak dem.

8 Bara Joe/Olav Mikkelborg

Sune Johannesson: - Gikk et bra løp til fjerde på Färjestad første gang ut etter pause og behandling sist. Kan ventes forbedret og vant tre av åtte løp i fjor. Har fordel av høyt tempo og ligger an til å få ryggløpet han skal ha fra dette sporet. Så får vi se.

9 Donatell Viking R.R./Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Gikk helt greit første gang ut etter veldig lang pause sist. Hadde godt av den gjennomkjøringen, men trenger flere løp før han kan kjempe om seieren. Fornøyd om han er fjerde-femte.

2660 m

10 Knight Rider/Tom Erik Solberg

Maren Øyo: - Har form klart bedre enn raden. Har sittet bom fast de to siste gangene. Men det blir tungt å hente tillegg på hester som Eldorado Gracieux og stallkameraten Loveyou Hangover. Men skulle det løse seg litt, kan han være trippelaktuell.

11 Expresso Doc/Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Liker den lange distansen og er i form. Men jeg synes det ser vanskelig ut fra tillegg. Jeg tviler på seier. Håper på fjerde-femte.

12 Dan Mølgård/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Har en tøff oppgave her, så jeg tror det er en bra premie som gjelder nå.

2680 m

13 Gogo Hall/Frode Hamre

Frode Hamre: - Hadde vært toer uten galoppen sist. Er sterk og i bra form, men 40 meter på gode hester kan bli tøft. Jeg synes han er en outsider.

2700 m

14 S.K.'s Mystic Titan/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Har vi hatt på stallen noen uker. Alt virker fint med ham i trening. Har tidligere vist at han liker den lange distansen, men 60 meter tillegg ser ikke enkelt ut, selv om han står alene på distansen. Har vel uansett klassen som skal til. Bør kunne kjempe om seieren med litt flyt underveis.

Publisert: 27.12.19 kl. 11:27

