Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Høie: – 15. juni er den seneste datoen, men det kan skje før det

Det er full forvirring om når barneidretten blir sluppet løs. I en pressemelding foreslår Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 1. juni - men ifølge helseminister Bent Høie er ingenting bestemt.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg må bare si at det går en smule fort i svingene for tiden, så vi får ikke samkjørt alt, sa helsedirektør Bjørn Guldvog om pressemeldingen som ligger ute der Helsedirektoratet og FHI sier at de anbefaler start fra 1. juni.

– Vi har ikke konkludert. Det har gått litt kjapt. Den pressemeldingen kom litt fortere enn vi hadde kontroll på den, sa helsedirektøren.

– Hverken regjeringen eller noen andre har konkludert, derfor er det ingen uenighet, fastslo helseminister Bent Høie på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

les også Raja-JA til toppfotball: – En vanvittig deilig lettelse

Forvirringen er altså total:

* Onsdag morgen sa kulturminister Abid Raja til VG at 15. juni er datoen for oppstart av barnefotballen.

* Senere på dagen kom det en melding på Helsedirektoratets hjemmeside om at de og Folkehelseinstituttet foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni. Anbefalingen vil gjelde for alle fra 0 til 20 år og alle idrettsgrener, het det.

* Så på den daglige pressekonferansen kl. 16.00 kom plutselig en helt annen beskjed:

– Ingenting er avgjort. 15. juni er den seneste datoen, men det kan skje før det, sa helseminister Bent Høie. Både Helsedirektøren og helseminister innrømmet at pressemeldingen var en glipp.

les også NIF-jubel: Regjeringen tillater barnefotball med kontakt fra 15. juni

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold fra Folkehelseinstituttet sa også at de ikke visste at det var konkludert med noen dato.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått i oppdrag å se på dette. Men meg bekjent er det ingen eksakt dato, sa FHIs representant.

– Ting er fremdeles under utredning, sa Guldvog.

– De har fått det oppdraget fra meg i dag. 15. juni er den seneste datoen, men det kan skje før det. Men det er avhengig av den endelige vurderingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det hadde vært dumt om vi sa en tidligere dato, og at folk hadde blitt skuffet, fastslo helseminister Høie.

les også Filosofi-professor advarer mot å ofre idretten: – Mye mer dramatisk enn vi har trodd

– Barn og barneidrett er høy prioritet, men skolen er viktigst, fortsatte Høie, som sa at rådet vil komme i neste uke og at regjeringen deretter vil bestemme seg.

– 1. juni er en god dato for norsk idrett, fordi det betyr at barn og unge er godt i gang med trening og fellesskapsfølelsen før sommerferien starter, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

– Det vil være viktig for motivasjonen til våre unge utøvere i tiden fremover. Dersom vi nå får en tilnærmet normaltilstand i norsk barne- og ungdomsidrett fra månedsskiftet vil dette være svært positivt.

Publisert: 20.05.20 kl. 16:33 Oppdatert: 20.05.20 kl. 16:59

Mer om Idrettspolitikk Coronaviruset

Fra andre aviser