VITAMINBOOST?: Viktor Hovland spiller stadig bedre i Wells Fargo Championship. Her er han under lørdagens runde.

Hovland tilbake i seierskampen etter superrunde

Viktor Hovland (25) vartet opp med en runde på fem slag under par på lørdag i Wells Fargo Championship. Dermed er han med i seierskampen før søndagens avslutning.

Lørdagens runde pågår fortsatt.

Kanonrunden gjør at Ekeberg-mannen nå står med syv slag under par sammenlagt. Dermed er han i skrivende stund på en delt 11. plass, med bare to slag opp til teten. En rekke spillere har imidlertid akkurat begynt med sine runder. Derfor kan luken bli større i løpet av kvelden.

– Minus fem på denne banen, er gigantisk bra. Du skal ikke se bort fra at det blir dagens laveste runde. Det er det enn så lenge, sier Discovery-kommentator Per Haugsrud etter Hovlands storspill.

Etter svakt spill på åpningsdagen torsdag, hevet Hovland seg på fredag. Og lørdag forsatte altså den gode trenden da nordmannen vartet opp med syv birdier, to bogeyer og resten par. Det holdt altså til en runde på –5.

Hovland åpnet rolig med tre strake par, før han klinket til med birdie på fire av de fem neste hullene. Unntaket var en bogey. På hull 10 fulgte Hovland opp med enda en birdie, før dagens andre bogey var et faktum på hull 12. På de resterende seks hullene ble det to nye birdier og resten par.

Vinneren av Wells Fargo Championship får en sum på hele 38 millioner kroner. Hovland kom på tredjeplass i turneringen i 2021.

