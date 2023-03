UBESEIRET: Katrine Lunde og lagvenninnene i Vipers Kristiansand, avbildet fra en tidligere kamp, tok sin 20. seier på like mange seriekamper da Sola ble slått.

Vipers med brutalt rykk mot Sola – 20. strake seier i serien

(Sola - Vipers Kristiansand 20–25) Sola prøvde å påføre Vipers Kristiansand det første poengtapet i eliteserien, men et brutalt rykk tidlig i 2. omgang avgjorde for sørlendingene.

NTB

Sola var à jour for siste gang i kampen på 4-4, men yppet seg i slutten av første omgang og begynnelsen av den andre. Hjemmelaget hadde kontakt da Live Rushfeldt Deila satte inn 11-12, men så scoret Vipers ni av de ti neste målene i kampen og ledet 20-12.

Dermed kunne seriemesteren bytte spillere, og det spilte ingen stor rolle at Sola spiste seg innpå.

Sola hadde som ambisjon å ta tempoet ut av kampen og slippe inn maksimalt 26 mål. Det greide laget, men 20 scoringer var ikke i nærheten av nok til å ta poeng.

Dumme feil

– Jeg er meget fornøyd med 25 baklengs, men angrepsspillet fra 33 til 50 minutter er jeg mindre fornøyd med. Det er det vi taper kampen. Vi gjør dumme tekniske feil som gjør at de løper over oss på kontringer, men i etablert forsvar slipper vi ikke inn mange mål, sa Sola-trener Steffen Stegavik til TV 2.

– I lange perioder står vi godt i forsvar, men vi må være mye skarpere i kontringsspillet, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Sola spiller kvartfinale i europaligaen allerede til helgen, når tyske Thüringen kommer på besøk, mens Vipers først over påske skal i aksjon i cupspillet i mesterligaen, der laget er tittelforsvarer.

Må se på 3.-plassen

Vipers er bare to kamper fra å gå gjennom eliteserien uten poengtap, mens Sola må innse at Storhamar på 2.-plass blir vanskelig å innhente selv om lagene møtes i siste runde. Sola er to poeng bak og har to kamper igjen å spille mot Storhamars tre.

Molde er poenget bak Sola med en kamp mindre spill, men møter Vipers i siste runde. Kampen om 3.-plassen vil ventelig leve helt inn.

Ragnhild Valle Dahl førte an for Vipers med fem mål.