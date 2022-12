Ukjent 22-åring ydmyket Brady: − Hvem er denne fyren?!

(San Francisco 49ers – Tampa Bay Buccaneers 35–7) Vi er kanskje vitne til starten på en av de største «underdog»-historiene i moderne idrett.

Se for deg at du er den siste som ble valgt da dere skulle velge lag på lekeplassen i gamledager – det er Brock Purdy.

Trey Lance startet sesongen som San Francisco 49ers sin quarterback, men stortalentet brakk ankelen i sesongens andre kamp. Da tok mer rutinerte Jimmy Garoppolo (31) over, og med den tidligere Brady-backupen som quarterback løftet 49ers seg til å bli en Super Bowl-kandidat – men så ble også Garoppolo skadet.

Sistemann på quarterbacklisten var det aller siste valget i NFL-draften i april. Sistemann på lekeplassen ble tvunget i aksjon.

Men 22-åringen har sjokkert alle kritikerne. Søndag kveld duellerte han mot selveste Tom Brady på VG+ Sport. Aldri før har en så fersk quarterback vunnet en duell mot Brady i sin første kamp fra start, men den statistikken røk med glans.

– Hvem er denne fyren?! utbrøt den amerikanske kommentatoren Kevin Burkhardt da Purdy manøvrerte seg ut av trøbbel for å finne Deebo Samuel i 1. omgang.

Purdy fortsatte å levere, mens Brady gjorde feil etter feil.

– Tuller du med meg? ropte Burkhardt da Brandon Ayiuk tok imot en lang Purdy-pasning som gjorde det 28-0 før pause.

Forsvaret sto imot og Bradys menn ble til slutt ydmyket 35–7. Etter kampen var Purdy mest interessert i å snakke om mannen han hadde regelrett smadret.

– Bare å være her, altså «det er Tom Brady!». Jeg skal ikke lyve, det var kult at han viste respekt for hva jeg gjorde i dag. Jeg har sett den fyren herje i hele oppveksten, vinne Super Bowl flere ganger, så å få muligheten til å bare gi ham en high five til slutt... det var ganske kult, sier Purdy.