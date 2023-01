LITE Å GJØRE: Erling Braut Haaland prøvde og prøvde, men kom aldri helt med i spillet da Manchester City møtte formsterke Manchester United.

Slik ble Haaland nullet i derbyet: − Den beste måten å stoppe ham på

(Manchester United - Manchester City 2–1) Erling Braut Haaland ble gjort mer eller mindre usynlig i møtet med Manchester United. Han har knapt fremstått mer ufarlig siden han ble Manchester City-spiller.

Etter 1–2-nederlaget for byrival United sto den norske storscoreren oppført med en statistikk som forteller om en uvanlig tung kamp for hans del.

Haaland hadde bare 19 berøringer på ballen i løpet av de drøyt 90 minuttene han spilte. Han hadde ikke et eneste skudd på mål, gjennomførte null driblinger og sto for null såkalte nøkkelpasninger.

Bare to ganger kom han til skudd: Ett ble blokkert, ett gikk utenfor. Sammenligning av matchen på Old Trafford målt mot nordmannens gjennomsnitt denne Premier League-sesongen viser hvordan han ble «nullet» på Old Trafford:

Grafikk: www.sofascore.com

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås gir to argumenter for at det ble slik. Begge er brasilianske og begge tilhører Manchester Uniteds defensive midtbanetoer:

– United gjorde et par ting i motspillet som isolerte ham i veldig stor grad. Casemiro strålende til å «screene ham ut», ta ut rommene foran han, og ofte ligge i rett linje mellom ballen og Erling. Fred tok i stor grad ut Kevin de Bruyne som er den viktigste og mest truende forbindelseslinjen. Den beste og kanskje eneste måten å stoppe Erling på er i størst mulig grad å kutte forbindelseslinjen, påpeker Tjærnås.

– Jeg tror flere vil prøve. Men få har evnene. Jeg har ment hele veien at Fred/ Casemiro er en helt optimal duo i det defensive spillet, og jeg tror selv ikke Arsenal har midtbane til å legge det United gjorde på kopimaskinen, melder Tjærnås til VG.

Med brasilianeren i hælene ble det altså uvanlig få involveringer fra Haaland – såpass få at det ikke tar allverdens tid å se samtlige i klippet her:

Haalands evner som målscorer er uansett udiskutable. Han er ligaen soleklare toppscorer med 21 mål på 17 kamper, og leder også den såkalte poengligaen.

Likevel har det også tidligere blitt et tema at Haaland til tider er svært lite involvert i en del kamper.

Mot United påpekte Sky Sports-ekspert Jamie Carragher at Haaland etter hvert flyttet seg nedover på banen, sannsynligvis i et forsøk på å få delta mer.

– Men det har ikke fungert ennå, for det har ikke vært noen løp inn i rommet Haaland har laget. Han blir fulgt av Uniteds midtstoppere inn på midtbanen, skrev den tidligere Liverpool-spilleren på Twitter.

Den tidligere Manchester United-forsvarskjempen Rio Ferdinand mener de siste kampene kan ha avslørt noe om hvordan Haaland kan stoppes.

– Vi så for noen kamper siden, mot Everton, at Godfrey var veldig aggressiv mot ham, prøvde å komme under huden hans, dyttet og skubbet. Dette er måten du må gjøre det på. Han scorer i disse kampene, men han ser ikke ut til å ha den samme påvirkningskraften som han hadde i tidligere kamper, sier Ferdinand i BT Sports’ studio, og legger til:

– Bare å gjøre små, slemme ting kan ta ham ut av komfortsonen og redusere konsentrasjonen hans.

Ved tre tilfeller denne sesongen har Haaland blitt stående med bare én avslutning. Det skjedde da City møtte Dortmund i Champions League i slutten av oktober, og i kampene mot Brentford i november og Southampton i ligacupen tidligere denne uka.

Kampen mot United var Haalands tredje på rad uten scoring.

Viaplay-ekspert Eirik Bakke fulgte kampen mellom City og United fra studio, og er egentlig ikke så overrasket over at Haaland var så lite involvert.

– Det er ikke så overraskende at han ikke er så mye på ball, men litt overraskende at han får så lite servering, kanskje, sier Bakke.

Han mener nøkkelen i realiteten var at United i lange perioder greide å ta Kevin de Bruyne og Rodri ut av kampen, og at det er de to som oftest serverer Haaland.

BLE STOPPET: Duoen Kevin de Bruyne og Haaland har vært Citys suksessoppskrift, men mot United fant de ikke hverandre.

– Uten dem blir han lite på ball. All honnør til Manchester United for det. De hadde lagt en god plan på hvordan de skulle ta ut de Bruyne og Rodri. Varane, Casemiro og Shaw gjorde en veldig god jobb, og Fred mannsmarkerte de Bruyne i andreomgang.

– I andreomgang løftet City seg mye, og Erling jobbet veldig hardt defensivt. Men han skulle nok likt å komme til flere avslutninger enn han gjorde i dag, sier den tidligere Leeds- og Aston Villa-spilleren.

Bakke påpeker at det generelt «kladder litt» for hele City-laget for tiden, særlig fremover på banen. Nylig ble de slått ut av ligacupen da de tapte 0–2 mot Southampton, og i desember klarte de bare uavgjort mot bunnlaget Everton.

– Rytmen er ikke der og de kommer ikke til de store sjansene. De møter også et godt organisert United som er i form. Så det handler også litt om hvem de møter. Men de må løfte seg nå om de skal henge med Arsenal i toppen, sier han.

City ligger fortsatt på andreplass på tabellen, fem poeng bak Arsenal og ett poeng foran United.

– Når det er sagt, er jeg ikke så bekymret for Erling. Han kommer til å ha noen sånne kamper som i dag, men vi har vært bortskjemte på at han scorer uke etter uke. Dette viser at han er normal, han også. Jeg er helt sikker på at han kommer til å komme mer med i situasjoner fremover.