Storhamars Patrick Thoresen ledet laget seg til en viktig 2-1-seier over Vålerenga.

Stavanger med storseier over MS – Storhamar slo Vålerenga

Storhamar vant toppkampen mot Vålerenga med 2-1, mens serieleder Stavanger banket Manglerud Star med 8-0 på borteis i eliteserien i ishockey lørdag.

NTB-Polaris

Det har nesten alltid vært temperatur i duellene mellom Storhamar og Vålerenga, og oppgjøret ble ikke noe unntak. Det var nærmere 6500 tilskuere til stede i Hamar OL-amfi. Med seieren tok Storhamar seg opp til 69 poeng, mens Vålerenga blir stående med 70 poeng.

Storhamar-kaptein Patrick Thoresen gjorde 1-0 etter 8.26 da han styrte pucken i mål på skuddet fra Jacob Noer i et overtallsspill.

Tidlig i midtperioden var det Vålerenga som utnyttet et spille fem mot fire med å utligne ved Mika Partanen. Peter Quenneville vippet elegant pucken i mål bak Mitch Gillam til 2-1.

Ydmyket

Stavanger har tidligere hatt en tendens til å gjøre tingene vanskelige for seg når Manglerud Star har vært motstander. Det var ikke tilfelle denne gangen. Nick Dineen sendte gjestene i tidlig ledelse, og Colton Beck økte til 2-0. Mål fra Christoffer Karlsen og Sander Hurrød ble til 4-0 etter én periode. Karlsens annet mål for kvelden ble til 5-0 etter to perioder.

Dineen satte sitt annet mål før André Strandborg og Rob Bordson ble til ydmykende 0-8 tap for Oslo-laget. Med seieren er Stavanger oppe i 76 poeng.

Opptur

Tabelljumbo Grüner fikk en opptur med å slå Lillehammer med 5-0 på egen is. Petter Grønstad sendte hjemmelaget i føringen. Hattrick av Jussi Tammela ble til 4-0 etter midtperioden. Karl Henrik Olovsson fastsatte sluttresultatet til 5-0.

Stjernen levnet ikke hjemmelaget Ringerike særlig sjanser og kunne reise hjem med en 4-0-seier. Alex Dostie gjorde 1-0 til Stjernen. Mikael Dokken økte til 2-0 før Ole Einar Engeland Andersen satte 3-0 i annen periode. Markus Mikkelsen scoret kampens siste mål.

Sparta har heng på Stavanger, og med 4-0-seieren over Frisk Asker er de seks poeng bak Stavanger, men har to kamper mindre spilt. Sebastian Selin 1-0. Magnus Nilsen økte til 2-0 i annen periode. Emil Lundberg satte 3-0 tidlig i tredje periode. Vetle Salsten ordnet 4-0.