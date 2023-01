Kommentar

Juryen på Idrettsgallaen bør endres

Marit Breivik fikk hedersprisen utdelt av statsminister Jonas Gahr Støre og idrettspresident Berit Kjøll. Juryen ble ledet av toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Det er ikke bra for Idrettsgallaens troverdighet at juryarbeidet ledes av sjefen på Olympiatoppen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ingen enkel oppgave å velge og vrake blant norske idrettsstjerner under den årlige festkvelden tidlig i januar.

Uansett hva og hvem juryen lander på, vil det skape debatt og uenighet. Slik skal det være i et miljø drevet av ambisjoner.

Men da er det ekstra viktig at juryen er tillitvekkende satt sammen.

Tore Øvrebø og Marit Breivik har jobbet tett sammen i Olympiatoppen.

Det er tid for en ordentlig diskusjon om innretningen av hvem som får lov til å plukke ut vinnerne på den store scenen.

I dag er det toppidrettssjef Tore Øvrebø som leder juryen, med den innflytelsen et slikt verv medfører.

Noen vil garantert hevde at posisjonen er helt naturlig, all den tid Øvrebø til de grader har «skoene på» rundt satsingen på mange av landets fremste stjerner.

Det er hevet over tvil at Olympiatoppen (OLT) er og har vært viktig som et senter for toppidrett i Norge.

Samtidig er det varierende hvor tett relasjon ulike idrettsstjerner har til OLT-systemet.

Noen er hyppige brukere, er avhengige av stipendet og lever tett på toppene på Sognsvann. Andre av våre største utøvere har lite med Olympiatoppen å gjøre i hverdagen.

Da er det relevant å spørre om hvilke konsekvenser nærhet og avstand kan få.

Ingen kan trekke idrettskompetansen til juryen i tvil.

Juryleder Øvrebø har med seg Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann i arbeidet.

Men det er verdt å nevne at Haugland er ansatt i Olympiatoppen som coach, med ansvar for friidrett, seiling, golf og bordtennis. Aamodt har tidligere uttalt at «jeg føler at jeg har vært en del av Olympiatoppens kultur siden 1988», og også andre har tett «OLT-kulturell» fartstid.

Spørsmålet er om juryen i sum blir for tett på etablissementet, når de legger grunnlaget for arrangementet som er et samarbeid mellom NRK, Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund.

Selv om jeg personlig håpet at Johan Kaggestad skulle få hedersprisen, er det ingen tvil om at Marit Breivik har gjort en stor jobb for norsk idrett over tid.

Men uavhengig av hennes kvalifikasjoner og innsats, settes problemstillingen rundt juryen på spissen av det som skjedde.

Breivik gikk nylig av med pensjon, etter å ha vært rådgiver, coach og sommeridrettssjef. Hvor? Jo, nettopp i Olympiatoppen.

I den anledning holdt OLT et eget fagseminar for henne midt i desember.

Da hadde toppidrettssjefen rollen som innleder til den avtroppende ansattes ære. Kort tid senere ble altså den samme personen hedret av gallajuryen den samme Øvrebø leder.

Selv med all mulig respekt for både Øvrebø og Breiviks udiskutable kvalifikasjoner, blir dette veldig, veldig tett.

Som kjent er integritet og troverdighet to ulike begreper.

Det er slett ikke grunnlag for å hevde at det er noe galt med integriteten i juryen. Men det er grunn til å stille spørsmål ved om forbindelsene kan bli så nære at troverdigheten rammes.

Etter mitt syn er dobbeltrollen til toppidrettsjefen uheldig for norsk idrett. Derfor bør sammensetningen av juryen endres.