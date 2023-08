UTSLÅTT: Christian Sørum (t.v.) og Anders Mol kunne juble underveis i kampen mot Luini/de Groot, men det endte med tap i EM-kvartfinalen.

Mol og Sørum er ute av EM - tapte kvartfinalen mot nederlandsk duo

(Anders Mol/Christian Sørum – Leon Luini/Yorick de Groot 1–2) Den norske stjerneduoen er ute av sandvolleyball-EM etter at den nederlandske duoen snudde kampen.

VG utvider saken.

Mol og Sørum åpnet kvartfinalen med å vinne det første settet, men nederlandske Luini og de Groot snudde etter å ha vunnet to strake sett.

Det blir dermed andre året på rad uten EM-gull for de regjerende olympiske mesterne, og exit i kvartfinalen sørger for det verste EM-resultatet for de seiersvante nordmennene på seks år.

De tapte 0–2 i sett for en italiensk duo i 2017 – også det i kvartfinalen.

Mol og Sørum vant fire EM-gull på rad i perioden 2018–2021 før den svenske duoen David Åhman og Jonatan Hellvig stoppet rekken i 2022.

– Vi går for gull i Wien. Selv om det ble en tøff turnering med mange tette kamper i Montréal, så fikk vi verdifull kamptrening, og seieren der gir fin selvtillit inn mot EM. Vi er alltid optimister, sa Anders Mol før torsdagens åpningskamp.