Dani Alves er tiltalt for overgrep.

AFP: Dani Alves tiltalt for voldtekt

Fotballspiller Dani Alves (40) er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne på en nattklubb i Barcelona i desember i fjor, skriver nyhetsbyrået AFP.

En dato for rettssaken har ikke blitt satt ennå, skriver AFP.

40 år gamle Alves ble varetektsfengslet i Barcelona i januar. Hendelsen skal ha funnet sted på nattklubben Sutton i Barcelona 30. desember.

Alves nektet først for alt. I april endret han forklaring og sa at han og kvinnen hadde sex med samtykke. Han forklarte videre at han først hadde løyet fordi han ikke ville innrømme overfor sin kone at han hadde vært utro.

– Jeg har god samvittighet om det som skjedde den kvelden på badet i VIP-området til nattklubben Sutton. Hva skjedde, og hva skjedde ikke. Det som ikke skjedde, er at jeg tvang denne kvinnen til å gjøre noe av det vi gjorde, sa Alves til avisen La Vanguardia i sitt første intervju etter pågripelsen.

Alves spilte for Barcelona fra 2008 til 2016 og fra 2021 til 2022. Han står med over 400 kamper for den spanske storklubben. I vinter spilte han for mexicanske Unam. Den kontrakten ble terminert da saken dukket opp.

Alves har også spilt for blant annet Sevilla, Juventus og Paris Saint-Germain. Forsvarsspilleren står med 126 landskamper for Brasil etter debuten i 2006.