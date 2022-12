Tre toppidretts­utøvere ble rammet: Slik ble de kvitt revmatisme-smertene

Landslagsbryteren Felix Baldauf slet med uforklarlige ryggsmerter i over ti år før han fikk vite at han har en kronisk sykdom. Så fikk skiløper Sjur Røthe og fotballprofil Sigurd Rosted samme diagnose. De ble kvitt smertene gjennom to grep.

– Jeg husker godt da jeg leste i avisen at Sjur hadde fått diagnosen. Det sto litt om hvordan han hadde hatt det, og jeg tenkte at det lignet på sånn som jeg hadde det, sier Felix Baldauf.