Carlsen slo tilbake etter tabbe – møter «Nepo» i semifinalen

(Magnus Carlsen – Vladimir Fedosejev 2–0 og Magnus Carlsen – Hikaru Nakamura 1–1) Magnus Carlsen (31) er klar for semifinalen i VM i Fischersjakk. Der møter han Jan Nepomnjasjtsjij (32).

– Jeg er først og fremst veldig glad for å gå videre. Det var synd å kaste bort en vunnet stilling, men totalt sett en godt gjennomført kamp uten at jeg var i fare, sa Carlsen til NRK etter at semifinalebilletten var sikret.

Nordmannen gjorde en blunder mot Vladimir Fedosejev som kostet ham seieren med svarte brikker, men slo så tilbake med seier i det andre partiet mot russeren. Dermed var Carlsen sikret en plass i semifinalen i VM i Fischersjakk.

I den siste gruppespillskampen mot amerikanske Hikaru Nakamura endte det med remis i begge partiene. Det var nok til at Carlsen vant sin gruppe, noe som betyr at han møter en gammel kjenning, russiske Jan Nepomnjasjtsjij, i lørdagens semifinale. Carlsen slo «Nepo» i kampen om VM-tittelen i fjor.

– Det har vært sånn hver dag. Jeg spiller bra i den første matchen, men dårlig i den andre. Det er veldig dårlig spill, sa Carlsen etter kampen mot Nakamura. Amerikaneren er også semifinaleklar.

Carlsen fikk raskt initiativet i det første partiet mot Fedosejev, selv om det var russeren som hadde hvite brikker. Dette overtaket ble bare større og større utover i kampen.

– Det vil være et slag for ham psykologisk hvis han ikke vinner dette partiet, sa Bae da spillerne hadde passert 30 trekk.

Carlsen slet imidlertid med å finne ut hvordan han skulle dra seieren i land, og da Fedosejev vartet opp med strålende motspill, måtte en Carlsen i tidsnød nøye seg med remis.

– Veldig nedtur for Carlsen, sa NRK-kommentator Torstein Bae.

– Han mister hodet med dårlig tid. Samtidig er det et vidunderlig patt-kunstverk av Fedosejev, sa NRK-ekspert Atle Grønn.

Carlsen fikk også et tidlig overtak med hvite brikker i parti nummer to, men i innledningen var det Fedosejev som også denne gangen hadde det tidsmessige overtaket.

– Det ser bra ut nok en gang for Magnus. Nå gjelder det ikke å tenke på de tidligere blunderne, sa Bae.

Fedosejev trøblet med en innesperret konge, og Carlsen brukte anledningen til å innlede et angrep. Til slutt valgte Fedosejev å gi seg før sitt 23. trekk.

– Det ble avgjørende at han ikke kunne rokere. Så enkelt er det. Jeg fikk kongen min trygt av gårde, mens hans var sperret inne i sentrum, sa Carlsen om det avgjørende partiet.

Info Dette er Fischersjakk I Fischersjakk trekkes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Men det er tre regler som gjelder: Kongen skal stå mellom tårnene.

Løperne skal stå på felter av ulik farge.

De svarte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker. Vis mer

På åpningsdagen av turneringen gjorde Carlsen to store tabber. Nordmannen snudde til seier i kampen mot Vladimir Fedosejev, men tapte for Hikaru Nakamura.

På dag to ventet to dueller mot tyskeren Matthias Blübaum. Der sanket Carlsen inn fire poeng etter seier i begge kampene, noe som gjorde at Carlsen sto med seks av åtte mulige poeng etter fire partier.

Amerikaneren Wesley So er regjerende mester i Fischersjakk, etter at han slo Carlsen med sifrene 13.5–2.5 i finalen i 2019. Da ble mesterskapet avholdt på Henie Onstad Kunstsenter. Fischersjakk er den eneste sjakkdisiplinen som Magnus Carlsen aldri har vært verdensmester.