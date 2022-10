Rosenborg snudde ellevill målfest mot Bodø/Glimt: − Ufattelig deilig

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Bodø/Glimt 3–2) Over 21.000 tilskuere fikk se Rosenborg og Bodø/Glimt sørge for stor fotballunderholdning. Carlo Holses seiersmål to minutter før slutt sørger for at sølvkampen lever i beste velgående.

Erik Eikebrokk

Herman Folvik

– Det er fantastisk. Hele følelseregistre kom frem, sier matchvinner Carlo Holse til VG.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal tok helt av i jubelen av 3–2-målet.

– Det er slik fotball skal være. Følelser i alle retninger og dramatikk. Da er det artig å være på fotballkamp. Fem mål og heldigvis nok til oss. Ufattelig deilig, sier Kjetil Rekdal til VG.

Info Rosenborg – Bodø/Glimt 3-2 (0-1) 21.275 tilskuere. Mål: 0-1 Runar Espejord (17), 1-1 Carlo Holse (72), 1-2 Hugo Vetlesen (75), 2-2 Casper Tengstedt (76), 3-2 Holse (87). Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding. Gult kort: Carlo Holse, Rosenborg. Vis mer

Med to runder igjen er Glimt på annenplass bare poenget foran Rosenborg. Samtidig søndag tapte fjerdeplasserte Lillestrøm 0–2 hjemme for Odd, og har dermed tre poeng opp til Rosenborg.

– Vi slipper inn mål som er utilgivelige på dette nivået, sier en skuffet Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Det er mål som skal være enkle å luke bort. Som lag er det kjipt at det er så enkelt å score på oss, sier en skuffet Glimt-ving Ola Solbakken til VG.

Glimt åpnet best

Bodø/Glimt åpnet best, men foran over 21.000 tilskuere på Lerkendal, var det til slutt Rosenborg som trakk det lengste strået. Med to mål av Carlo Holse og ett av Casper Tengstedt, var det som så ofte før Rosenborgs dansker som sørget for jubel på Lerkendal.

Tre minutter før slutt suste Tengstedt forbi Brice Wembangomo på høyre, kikket opp, og fant landsmannen Carlo Holse. Holse banket ballen i mål og løftet hjemmefansen til himmelske høyder.

Etter intensive åpningsminutter, iscenesatt av bluss og pyro fra supportergjengene Kjernen og Ultras, var det etter hvert Bodø/Glimt som festet grepet om kampen. Etter 18 minutter satt den etter at Amahl Pellegrino serverte Runar Espejord.

I pausen var ingen av legene veldig fornøyd:

– Helt kamikaze-fotball der ute til tider. Vi må prøve å roe ned, sa målscorer Espejord til rettighetshaver Discovery.

– Det er for dårlig. Vi må finne ut av det. Vi er ikke i nærheten av der vi skal være, påpekte Ole Sæter.

GUL JUBEL: Hugo Vetlesen feirer 2–1-målet, men etterpå raknet Glimt.

Målfest

Rosenborg kom ut som et annet lag i andre omgang, og snaut tyve minutter før slutt skulle hjemmelaget endelig få betalt. Hjulpet av hjemmefansens allsang som fikk tribunene til å bølge, fikk Holse perfekt treff fra syv meters hold og satte 1–1. Utligningen var fullt fortjent, men den trønderske gleden varte ikke lenge.

Hugo Vetlesen, igjen assistert av Pellegrino, sendte Glimt foran igjen med fin teknikk like etterpå – før Casper Tengstedt banket inn 2–2 etter fin flikk av Per Ciljan Skjelbred i neste minutt. Tre mål på fire minutter!

Og dramaet var på ingen måte slutt. Carlo Holse avgjorde storkampen to minutter før slutt, og Lerkendal og trener Kjetil Rekdal feiret i eufori.

MATCHVINNER: Carlo Holse scoret to mål og ble søndagens store helt.

Rosenborgs har ikke tapt i Eliteserien siden samme dato i 2021. Siden den gang har Rekdals kompani spilt seksten kamper, som har gitt tolv seire og fire uavgjort.

21 245 er det høyeste tilskuertallet både på Lerkendal og i Eliteserien i 2022. Ifølge Rosenborg var det ikke én billett å oppdrive.