STYGG SMELL: Claus Niyukuri måtte ha hjelp til å ta seg av banen tidlig i Haugesund 0-3-kamp borte mot Stabæk.

Haugesund-stopper unngikk alvorlig kneskade: − Har vært veldig heldig

Claus Niyukuri (23) vil være tilbake for Haugesund langt tidligere enn fryktet. Forsvarsspilleren slapp unna kors- og leddbåndskader i eliteseriekampen mot Stabæk.

23 år gamle Niyukuri har heller ingen skade i menisken, skriver Haugesund på sine hjemmesider onsdag ettermiddag. Det er oppløftende nyheter etter at mange trodde det var snakk om et langvarig avbrekk fra fotballen.

Undersøkelser har vist at midtstopperen har skader i kneleddet.

– Claus har vært veldig heldig. I utgangspunktet ser vi for oss 2-6 uker før han er tilbake, men det vil være symptombasert, sier FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus.

– Vi vil måtte se hvor fort kneet roer seg ned og hvordan han responderer på å ta opp igjen treningen før vi kan si noe helt sikkert, men det vil ta langt kortere tid enn det mange nok trodde på bakgrunn av bildene fra Nadderud, fortsetter han.

Niyukuri gikk ned for telling etter kun to minutter i 0–3-tapet for Stabæk søndag. Det skjedde etter en løpeduell på en dårlig gressmatte.

