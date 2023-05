Kjetil Borch ute av form – slått i C-finalen

Kjetil Borch (33) var kun fjerde raskest i C-finalen i singlesculler i ro-EM. Han ble slått med nesten åtte sekunder.

Søndagens plassering gjorde at Borch endte som nummer 16 av 24 deltagere i sin klasse. Han klokket inn til 7.11,93, mens Piotr Plominski i den polske båten vant C-finalen på 7.03,96.

Borch, som sist vinter gikk på en treningssmell, nådde ikke opp da han i fredagens oppsamlingsheat kjempet om en vei videre til A- eller B-finalen.

For snart to år siden tok Borch OL-sølv i singlesculler, og i 2018 ble han både verdens- og europamester. Nå er han et godt stykke unna en slik form.

VM i september er første mulighet for å kvalifisere seg til OL i Paris. Borch må bli blant de åtte beste i VM for å kapre en OL-plass.

