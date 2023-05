Illustrasjonsbilde av Nina Solheim (t.v.) i aksjon mot ukrainske Ganna Pavlyuk.

Ukraina boikotter taekwondo-VM etter Russland-ja

Ukraina boikotter taekwondo-VM i Baku etter at russiske og belarusiske idrettsutøvere får delta, skriver Inside the games.

– Å slippe til russere, belarusere og spesielt militært personell fra disse landene, selv under nøytralt flagg, er støtte til drap og ødeleggelse i Ukraina, sier det ukrainske parlamentsmedlemmet Olha Saladukha.

Hun er også tidligere olympisk medaljevinner i tresteg.

Det ukrainske taekwondoforbundets president Serhii Vasilchenko bekrefter boikotten og peker på tilstedeværelsen av «utøvere fra aggressorland» og «militært personell» som problemene ved mesterskapet.

– Først hadde søknadsskjemaet et felt som kunne hukes av som «uten nasjon», det vil si at det ikke er noen nasjonalitet, så de gjorde det smart, sa Vasilchenko til den ukrainske avisen Tribuna, ifølge Inside the games.

– En del av dem er militært personell, påstår han videre.

Taekwondo er en av flere idretter som nylig har opphevet det internasjonale forbudet mot deltakelse fra utøvere med russisk og belarusisk flagg. Beslutningen følger en anbefaling fra Den internasjonale olympiske komité (IOC). (NTB)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post