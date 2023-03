PROPAGANDA: Sergej Karjakin har vært på rundreise i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina. Her er han fotografert ved innkjørselen til Mariupol i Donetsk-regionen.

Karjakin på rundtur i okkuperte Ukraina: − Krigspropaganda

Den Putin-tro sjakkspilleren Sergej Karjakin (33) har vært på rundreise i de russisk-okkuperte områdene av Ukraina.

På sin Telegram-kanal har Karjakin, som møtte Magnus Carlsen til VM-match i 2016, lagt ut mange bilder fra en rundreise til byer i det nå russisk-okkuperte Ukraina: Mariupol, Luhansk, Donetsk, Makiivka og Khartsyzsk. I de fire siste byene har han hatt sjakkskole.

– Det er talentfulle barn i våre republikker, skriver Karjakin på Telegram.

– Jeg ser fram til at disse barna vil bli integrert i Russlands sjakkliv så raskt som mulig, vil få den nødvendige støtte og får muligheten til å delta i russiske turneringer.

Magnus Carlsens trener Peter Heine Nielsen er blant dem som har reagert på Karjakins Ukraina-tur. Han spør på Twitter, med hasjtagene til FIDE FIDEDet internasjonale sjakkforbundet. og IOC IOCDen internasjonale olympiske komité.:

– Har russiske sjakkspillere lov til å drive med krigspropaganda som dette?

SJAKK- OG RUSSLAND-EKSPERT: Atle Grønn.

– Det er klart at dette er propaganda. Alt er blitt mye verre det siste halvåret. Karjakin er inne i varmen, vi hører ingen kritiske stemmer fra russisk sjakk lenger, sier Atle Grønn, sjakkekspert og russisk-professor, til VG.

– Russerne og FIDE har lykkes i å samkjøre sin agenda. FIDE kunne jo begynne med å kreve at krigsforbrytere som Dmitrij Peskov Dmitrij PeskovDmitrij Peskov er Putins talsmann. og Sergej Sjojgu Sergej SjojguRusslands forsvarsminister. ikke kan sitte i honorære råd for det russiske sjakkforbundet, hvis Russland skal være medlem av FIDE.

Karjakin ble i mars 2022 utestengt fra FIDE i seks måneder. Da hadde den russiske sjakkspilleren ved en rekke anledninger uttalt sin støtte til Russlands president Vladimir Putin og invasjonen av Ukraina.

I et brev adressert til Putin hyllet han krigshandlingene. Han kalte også ukrainske myndigheter for nazistiske.

– Ukrainske myndigheter støtter nasjonalistene og er redd for dem. Tror du et slikt land har en fremtid? Tenk på det før du støtter dem, skrev Karjakin på Twitter.

TOPPENE: Arkadij Dvorkovitsj (t.v.) er president i FIDE og tidligere russisk visestatsminister. Norske Jøran Aulin-Jansson er visepresident i FIDE.

Sergej Karjakin er født i Simferopol på Krim, altså en del av Ukraina som nå er annektert av Russland. Han konkurrerte for Ukraina fram til 2009 og har siden representert Russland.

Den norske visepresidenten i FIDE, Jøran Aulin-Jansson, er ikke fornøyd:

– Karjakin er ikke utestengt lenger, men han er ikke kandidat for noen popularitetspris i Vesten. I dag spiller han stort sett i Russland. Han blir ikke invitert til turneringer i Vesten.

– Hva tenker du om bildene?

– Han er en sjarmerende herremann, sier Jøran Aulin-Jansson sarkastisk.

Han fortsetter mer alvorlig:

– Det moralske kompasset hans ser ut til å ha lidd av en stor teknisk svikt.

– Er dette greit?

– Selvfølgelig er det ikke det. Samtidig er det vanskelig å forhindre det. Jeg tror ikke vi skal konstruere et meningspoliti her heller. Det tror jeg ikke at man ønsker seg.

– Kan han utestenges på nytt i lys av dette?

– Det er nok mer en symbolsk handling i så fall. Men han må først innklages til etisk komité i FIDE. Man kan naturligvis spørre seg hvorfor det ikke skjer, når det er såpass mange der ute som er forbannet på ham.

– Kan FIDE klage ham inn selv?

– Vanligvis klager nasjonale forbund inn saker til etisk komite, men jeg tror også enkeltpersoner kan gjøre det.

– Men ikke FIDE selv?

– Riktig. FIDE er ikke annerledes enn andre sportsorganisasjoner: Etisk komite er helt løsrevet og uten påvirkning fra resten av organisasjonen.

– Hvordan reagerer FIDE-presidenten, som er tidligere russisk visestatsminister, på dette?

– Han må veie ordene sine på en finere gullvekt enn meg og mange andre, men jeg tror ikke er han er dypt imponert over Karjakin.

2016: Fra pressekonferansen før VM-matchen mellom Magnus Carlsen (t.v.) og Sergej Karjakin i New York.

Sergej Karjakin kom nylig med et spark til Magnus Carlsen da det ble kjent at Russlands sjakkforbund fra 1. mai skal bli en del av det asiatiske sjakkforbundet - etter tidligere å ha vært en del av det europeiske sjakkforbundet.

– Vi er ikke velkommen i Europa, det er åpenbart. Og for eksempel uttalelsene fra det tyske sjakkforbundet og den norske sjakkspilleren Magnus Carlsen viser at det for øyeblikket er nesten umulig for oss å delta i europeiske konkurranser, sa Karjakin til championat.ru.

