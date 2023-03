Alexander Kristoff satt i brudd lenge i Dwars door Vlaanderen. Foto: Martin Sylvest / NTB

Bare nesten for Kristoff i brudd – Laporte til topps i Dwars door Vlaanderen

Det ble en lang dag i brudd for Alexander Kristoff i sykkelrittet Dwars door Vlaanderen i Belgia. Med fem kilometer igjen var det slutt.

Jumbo-Visma-rytter Christophe Laporte fra Frankrike gikk solo de siste kilometerne og kom alene til mål i det 183,7 kilometer lange rittet fra Roselare til Waregem.

Kristoff var med et tidlig brudd sammen med fire andre ryttere. Det er ikke ofte at Uno-X-rytteren har gått i slike brudd opp gjennom karrieren. Gruppen hadde på det meste fire minutters ledelse, og med ti mil til mål var avstanden rundt to minutter.

Med 25 kilometer igjen var det bare Kristoff og spanske Oier Lazkano igjen i front. Duoen ble til slutt hentet av et utbryterfelt med ni ryttere, inkludert vinneren Laporte.

Mathieu van der Poel vant i fjor, men sto ikke på startstreken i år, i likhet med belgiske Wout Van Aert eller sloveneren Tadej Pogacar.

