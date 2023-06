Tidligere Chelsea-manager og spillerJohn Hollins døde onsdag, 76 år gammel.

Chelsea-legenden John Hollins er død

Den tidligere Chelsea-spilleren og manageren John Hollins døde onsdag. Legenden med nesten 600 kamper for klubben ble 76 år.

Det opplyser Chelsea i en pressemelding.

Han vant cupvinnercupen, ligacupen og FA-cupen med Chelsea og spilte for klubben på 1960-, 70-, og 80-tallet. Han var manager i klubben i tre sesonger fra 1985.

Engelskmannen endte opp med 592 kamper for London-klubben, og det plasserer ham som nummer fem på listen over de med flest kamper for Chelsea.

Han spilte også for Queens Park Rangers og Arsenal, og spilte over 700 kamper på øverste nivå i engelsk fotball. I 1982 fikk han utmerkelsen MBE for sine tjenester innen fotballen.

