Stuttgart berget plassen i Bundesliga

Stuttgart slo Hamburg 6-1 over to kamper i bundesligakvalifiseringen og kan fortsette å kalle seg en toppklubb i tysk fotball.

NTB

Stuttgart ledet 3-1 etter det første av to kvalifiseringsmøter med Hamburg. Mandagens returkamp endte med samme sifre.

Dermed fortsetter Hamburg på nivå to i tysk fotball. Stuttgart kan på sin side feire fornyet kontrakt i Bundesliga.

Franske Enzo Millot scoret to ganger for Stuttgart mandag og bidro sterkt til at returkampen aldri ble spesielt nervepirrende for egne fans.

Sonny Kittel sto bak Hamburgs mål, mens Silas Katompa Mvumpa fastsatte sluttresultatet til 3-1 langt inne i overtiden.