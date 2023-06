1 / 2 DOBBEL LYKKE: Ingrid Lunde med sønnene Even og Henrik Tunby-Lunde. DOBBEL LYKKE: Ingrid Lunde med sønnene Even og Henrik Tunby-Lunde. forrige neste fullskjerm DOBBEL LYKKE: Ingrid Lunde med sønnene Even og Henrik Tunby-Lunde.

Fra tvillinglykke til OL-kvalifisering

LILLESAND (VG) Sandvolleyballspiller Ingrid Lunde (31) kombinerer småbarnsmammarollen med sport og studier. På sidelinjen har hun 14 måneder gamle tvillinger.

Even og Henrik Tunby-Lunde (14 mnd) har kanskje ikke lært å serve enda, men ved hjelp av en ivrig pappa i Jon Tunby Kristiansen fulgte de med, og sørget for, at mamma Ingrid Lunde denne uken kunne spille VG+ sport-sendte Nations Cup Nations CupInternasjonal sandvolleyballturnering hvor europeiske nasjoner gjennom tre runder konkurrerer om én kvoteplass til OL i Paris 2024. Første runde spilles i Lillesand i Agder. på hjemmebane i Lillesand bare et drøyt år etter fødsel.

— Hvordan er tvillinglogistikken under turnering?

— Det er travelt. Det handler om veldig mye planlegging av hvile og mat for guttene. Det blir litt organisering, men jeg har en veldig støttende samboer som tar mye av jobben.

Ingrid Lunde er en erfaren sandvolleyballspiller med flere NM-medaljer og gode resultater utenlands i en årrekke. Før Tokyo OL i 2020 (arrangert i 2021 grunnet pandemi jounr.anm) røk hun og daværende partner Emilie Olimstad i siste hinder.

Nå er over 200 reisedøgn i året imidlertid byttet ut med mammarolle, dataingeniørstudie og en støtterolle for talentet Kirstine Garder (23), som etter spill i USA nå satser for deltakelse i OL i 2028.

SEIER: Ingrid Lunde og Kirstine Garder slo dansk motstand i åpningskampen i Nations Cup. I AKSJON: Ingrid Lunde (t.h). Til venstre er partner Kirstine Garder. HIGH FIVE: Kristine Garder (t.v) og Ingrid Lunde feirer et poeng.

— Jeg savner helt klart å drive toppidrett på fulltid, og skulle gjerne sett at det gikk opp både økonomisk og livsstilsmessig å satse videre. Men jeg har ikke lyst til å være bortreist så mye som kreves for å kjempe på det øverste nivået.

— Hvor mye har livet forandret seg med tvillingene?

— Det har jo endret seg veldig. Både med søvn og tid. Så det er store endringer, men det er jo masse glede i det. Nå har jeg gått fra å reise mye til å være mer stasjonert. Men det trives jeg med.

— Noen vil kanskje si det er veldig imponerende å spille OL-kvalifisering så kort tid etter fødsel av to gutter?

— Det er sant, og hvordan graviditeten oppleves er nok individuelt for folk. Jeg var heldig og kunne trene lenge mens jeg gikk gravid og hadde grunnlaget for denne fysiske aktiviteten fra før.

Nå gleder hun seg over den første norske internasjonale turneringen på hjemmebane siden i Stavanger i 2016.

På det norske OL-satsende førstelaget spilte Lundes tidligere partner Emilie Olimstad og Sunniva Helland-Hansen.

Lunde skal også spille helgens NM-turnering i Lillesand med Victoria Faye Kjølberg.

