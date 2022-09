Wærenskjold tok bronse i U23-VM

Søren Wærenskjold (22) tok en ny medalje i sykkel-VM for U23-ryttere i landeveisrittet. Han drar hjem fra Australia med gull og bronse.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Yevgeniy Federov fra Kazakhstan vant foran Mathias Vacek fra Tsjekkia. De lå i brudd og hovedfeltet kom akkurat for sent til å hente dem inn på oppløpet. Wærenskjold tok spurten om bronsemedaljen, men virket likevel litt misfornøyd over mål.

Wærenskjold er den sjette rytteren med medaljer i både tempo og fellesstart i U23-klassen i samme mesterskap, den første siden Taylor Phinney (gull på tempo og bronse på fellesstart) i 2010.

– Det er topp kjørt. Vi er godt fornøyd. Tommel opp, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad om løpet til Wærenskjold.

Lagkameraten Per Strand Hagenes var også med inn sammen med hovedfeltet. Han er usikker på om den norske taktikken var perfekt og om han burde hjulpet Wærenskjold opp til Federov og Vacek tidligere.

– Kanskje burde vi dratt inn litt mer, sier Hagenes til TV 2.

– Men alt i alt må vi være fornøyd, legger han til.

Søren Wærenskjold ble tidligere i uken verdensmester på tempo blant U23-rytterne. Tobias Foss tok gullet blant seniorene på tempo sist helg. Allerede er sykkel-VM i Australia en stor suksess for Norge.

PS! I 2010 ble for øvrig Thor Hushovd verdensmester på landevei i samme land.