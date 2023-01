Stefanos Tsitsipas spilte solid mot Karen Khatsjanov.

Tsitsipas til etterlengtet finale i Australian Open

Stefanos Tsitsipas er i finalen i tennisturneringen Australian Open for første gang etter mange forsøk. 24-åringen slo Karen Khatsjanov, som kjempet godt.

NTB-Polaris

Tsitsipas har vært i semifinalen i Australian Open fire ganger de siste fem årene. Fredag kom han seg omsider forbi det hinderet også med 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8), 6-3.

Grekeren er rangert som nummer fire i verden, men har mulighet til å ta seg helt til topps i Australia.

– Det er øyeblikkene jeg har jobbet hardt for. Å komme til finaler som dette, men som også har en større mening. Det er Grand Slam-finale og kamp om å bli verdensener. Det er en barndomsdrøm, sa Tsitsipas.

Han er den yngste til å være i semifinalen tre ganger på rad siden Roger Federer i 2004-2006. Han er også den yngste til å spille finale i Melbourne på herresiden på tolv år.

Reddet to matchballer

Det første settet mot russeren gikk til tiebreak. Der var derimot 24-åringen klart sterkest. På vei mot tiebreak brøt de hverandres server to ganger.

I tredje sett brøt Tsitsipas til 2-1 og så ut til å serve kontrollert for seier og 6-4, men Khatsjanov klarte å bryte grekeren for første gang siden det første settet. Russeren reddet to matchballer før han tok vare på sin første settball i kampen.

– Jeg var veldig nær, men det var et av de øyeblikkene om du henger i og dedikerer deg enda mer og konsentrerer deg, får du betalt, sa Tsitsipas.

Det tredje settet så derimot ut til å koste for russeren, som ga fra seg et servegame i starten av det fjerde. Og så kunne Tsitsipas juble for sin andre Grand Slam-finale i karrieren.

To semifinaler for Khatsjanov

Tsitsipas har ni titler i karrieren og er en av de unge, fremadstormende nye spillerne på touren som jakter på sin første Grand Slam-triumf. Det nærmeste han kom, var i Roland-Garros da han tapte finalen i 2021.

Khatsjanov har ikke møtt noen store navn i turneringen før nå, men likevel har han slått ut Frances Tiafoe, Yoshihito Nishioka og Sebastian Korda og kun gitt bort ett sett.

Khatsjanov har vært i én Grand Slam-semifinale tidligere. Det var i US Open i fjor, og da måtte han gi tapt for Casper Ruud.