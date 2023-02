Besiktas supportere fylte stadion med bamser til støtte for jordskjelvofrene i landet.

Fenerbahçe må spille uten fans etter regjeringskritiske tilrop

Lokale myndigheter har pålagt Fenerbahçe å spille lørdagens bortekamp i tyrkisk fotball uten tilreisende supportere på stadion.

NTB

Det skjer etter at flere tusen Fenerbahçe-tilhengere kom med myndighetskritiske tilrop i lørdagens hjemmeseier over Konyaspor. Blant annet ble Tyrkias regjering oppfordret til å gå av for sin håndtering av jordskjelvkatastrofen som har rammet landet hardt.

– 20 år med løgner og juksing, gå av, kunne man høre på tribunene i en kamp der Joshua King scoret ett av hjemmelagets fire mål.

Det er en lokal sikkerhetskomité i Kayseri som har satt ned foten for bortesupportere i Fenerbahçes kamp mot Kayserispor. Istanbul-klubben reagerer sterkt på avgjørelsen og stempler den som «uakseptabel».

Fenerbahçe oppfordrer myndighetene om å revurdere saken.

Joshua King og Fenerbahçe får ikke ha bortesupportere i helgens kamp mot Kayserispor i den tyrkiske eliteserien.

Også fans av byrivalen Besiktas sang i helgen i kor at regjeringen burde gå av. Supporterne fanget også blikket til hele verden da de fylte banen med bamser til støtte for jordskjelvofrene i landet.

Den tyrkiske regjeringen, og spesielt president Recep Tayyip Erdogan, er blitt kritisert for å reagere for tregt og ineffektivt på jordskjelvet, som i Tyrkia har kostet over 44.000 mennesker livet.

Kritikere har også pekt på at midler som burde gått til katastrofehåndtering, i stedet er blitt kanalisert inn i infrastrukturprosjekter som motorveier.

Jordskjelvkatastrofen er ventet å prege det kommende presidentvalget som skal finne sted 14. mai.