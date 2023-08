Glimt klare for playoff i Conference League: − Aldri vært tvil

(FC Pyunik – Bodø/Glimt 0–3, 0–6 sammenlagt) Glimt hadde få problemer med å ta seg videre mot armensk motstand. Nå blir det tur til Romania.

Kun rumenske ACS Sepsi står i veien for Bodø/Glimt for at de skal nå gruppespillet i Conference League.

FC Pyunik viste seg å være ikke bare ett nivå for små for Glimt. Gultrøyene hadde full kontroll i Jerevan.

– Det har aldri vært tvil etter første spark på ballen hvem som skulle gå videre fra dette oppgjøret, oppsummerte ekspertkommentator for VG, Kjetil Rekdal.

Bodø/Glimt startet ikke kampen med voldsom sprut. Om det var de drøye 30 gradene i Jerevan som bidro til siesta-stemningen på gressmatten fra Glimt, eller om det var den komfortable 3–0 ledelsen fra det første oppgjøret er uvisst.

Men selv på halv maskin hadde laget nord for polarsirkelen få problemer.

Like før pause fikk gultrøyene straffespark da Odin Bjørtuft ble revet ned i feltet. Fra krittmerket var Amahl Pellegrino sikker.

I andre omgang vartet bortelaget opp med fotball i kjent stil.

Like etter pause banket Patrick Berg på nydelig vis inn 2–0 fra rundt 20 meter.

Kun fem minutter senere viste Tobias Gulliksen at han ikke ville være noe dårligere. Fra rundt samme avstand som Berg klinet 20-åringen til med Glimts tredje.

– Det er klasseforskjell på lagene og et suverent avansement for Bodø/Glimt, sier Rekdal.