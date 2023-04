Dani Alves risikerer 15 år i fengsel i Spania.

Alves risikerer 15 år i fengsel – nektet for overgrep

Den tidligere Barcelona-spilleren Dani Alves tilbakeviste påstandene om at han forgrep seg seksuelt på en kvinne på en nattklubb.

NTB

Brasilianeren møtte i retten mandag. Alves har sittet i varetekt siden 20. januar. I sine første avhør avviste Alves noen form for seksuell kontakt med kvinnen, men han endret noe senere forklaring.

Mandag gjentok han at han opplevde det som om kvinnen hadde samtykket.

Alves må høyst trolig bli i varetekt mens saken etterforskes videre. Retten anser at det er risiko for at han forlater Spania om han slippes på frifot. Det er ikke satt noen dato for når saken eventuelt kommer opp i sin fulle bredde i retten.

Skulle Alves bli dømt for voldtekt, er strafferammen i Spania 15 år.