Ruud viser sympati for sin utestengte svenske konkurrent: − Man føler seg litt fanget

Sveriges Mikael Ymer (24) er utestengt fra tennis i 18 måneder for brudd på antidopingreglene. Venn og konkurrent Casper Ruud (24) har sympati med svensken, og innrømmer at det kan være vanskelig å leve etter de strenge reglene.

På en digital pressekonferanse fra nettopp Sverige, nærmere bestemt Båstad, snakket 24-åringen fra Snarøya med norsk presse tirsdag.

Der fikk han spørsmål om lillebror Ymers utestengelse for brudd på meldeplikten meldepliktenUtøverne må oppgi en periode på én time hver dag hvor de skal være tilgjengelige for en dopingtest. Både tidspunkt og sted skal være nevnt.. En plikt han innrømmer at kan være vanskelig å overholde.

– Ja, for å være ærlig synes jeg det kan være vanskelig noen ganger å skulle holde meldeplikten, erkjenner Ruud på spørsmålet fra VG, og utdyper:

– Du må alltid ha i bakhodet at du må være på et sted i en time hver eneste dag. Derfor kan det være problematisk å gjøre spontane ting som å møte venner eller finne på andre spontane ting.

Ruud forteller at han selv har fått advarsler på grunn av meldeplikten.

– Jeg har fått advarsler tidligere og vet hvor vanskelig det kan være iblant. Men man må bare akseptere at man er en meldepliktutøver.

Den svenske tennisprofilen meldte selv om nyheten på sin egen Twitter-konto tirsdag formiddag.

– I går fikk jeg beskjeden om at CAS har utestengt meg fra profesjonell tennis i 18 måneder, selv om jeg har aldri brukt eller blitt anklaget for å bruke ulovlige midler, skriver han.

Ymer mener selv at utestengelsen er urettferdig og forklarer at han aldri har brukt eller vært mistenkt for å bruke et ulovlig middel.

– Konsekvensene blir store og i dette tilfellet veldig store hvis man bryter reglementet. Jeg kjenner jo på det at «ahh, det er litt tricky» iblant. Det er mye å passe på, og man skal jo melde inn for hvert kvartal, så tre måneder i forkant fire ganger i året, forklarer Ruud.

For å unngå at han må avlyse planer, middagsinvitasjoner og annet pleier han å gjennomføre meldeplikten i det han står opp.

– Da har man i tillegg behov for å tisse og vet hvor man er, så det passer meg best. Om man har meldeplikten senere på dagen kan det ødelegge litt mer, og da må man liksom si nei hvis man er invitert på middag eller andre ting, sier Ruud.

– Da føler man seg litt fanget og under oppsyn for å si det sånn.

PÅ PLASS I SVERIGE: Casper Ruud har slitt litt med en vond skulder, men er på plass i Sverige og trener før Nordea Open.

Ruud har tidligere fortalt at han har et godt forhold med lillebror Ymer. Han møtte Elias i første runde i French Open, og slo svensken 3–0 i sett.

– Han er en av de få spillerne som jeg føler at jeg har en bedre relasjon med, og som jeg kan dra ut å ta en middag med. Vi har gjort det ett par ganger, og han er en av få spillere jeg gjør sånt med, sa Ruud til NTB om forholdet til Elias Ymer.

Han forteller at han også har et godt forhold til Mikael Ymer.

– Vi er gode venner jeg og Mikael også. Vi er like gode venner alle tre. Jeg synes det er synd for ham som en venn og en jeg kjenner personlig. 18 måneder uten inntekt og å uten få spille er vanskelig og det er selvsagt tøft for ham.