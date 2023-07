NYBAKT FAR: Ståle Sandbech.

Ståle Sandbech har blitt pappa

Snowboard-profilen Ståle Sandbech er blitt pappa.

Sandbech deler gladnyheten på sin egen Instagram-konto.

Flere kjente profiler har gitt sine gratulasjoner og kommentert på Instagram-posten. Blant andre Herman Flesvig, Amalie Snøløs og Aksel Lund Svindal.

Snowboard-kollega Marcus Kleveland og friski-kjører Øystein Bråten har også gratulert.

Allerede i mai delte 30-åringen og kjæresten, Mariann Hæstad, at de skulle bli foreldre til en liten gutt.

– Dette blir veldig gøy. Vi gleder oss begge to, og det blir et nytt kapittel i livet for oss, sa Sandbech til Budstikka i mai.