VIKTIG: – Idrett er viktig for barn som har opplevd krigshandlinger, mener traumepsykolog. Bildet er fra Irpin, utenfor Kyiv.

Fotballbarna vil ikke snakke: − De er alltid stille

IRPIN (VG) De er blant dem som har sett det aller mest grufulle i Ukraina. Flere av barna er tause om det de har opplevd.

Én av spillerne løper inn i en ruin, under tribunen, og henter ballen han har sparket bort.

– Fotball får disse guttene til å tenke på noe annet. Mentalt ville de hatt det mye verre uten fotballen, forteller Maksym, treneren deres til VG.

Irpin er en forstad til Kyiv. Den lille byen glir naturlig inn i Butsja, stedet som ble internasjonal kjent for grusomme bilder etter krigens utbrudd i Ukraina.

Da VG kjørte inn i forstaden i april i fjor, lå likene fremdeles i gatene. Mange av dem var bakbundet.

Russisk brutalitet og bruk av tortur var synlig for en hel verden.

Nå forsøker lokalbefolkningen å ta hverdagen tilbake.

FULLSTENDIG RASERT: Bildene fra Butsja og Irpin sjokkerte en hel verden i fjor.

13-årslaget til «Olymp Irpin FC» er i gang med treningen på et idrettsanlegg i byen.

– Flesteparten av barna har det OK. Men det er jo også dem som overlevde okkupasjonen, de som ble igjen da russerne kom. Det er fire-fem stykker. De har psykiske problemer. De har stoppet å prate og er alltid stille. De virker redd for å spørre eller ta initiativ, sier Maksym.

TILBAKE I TRENING: Dette er banen til Olymp Irpin FC utenfor Kyiv.

Han liker å jobbe med ungdom. Treneren mener de trenger en pause fra TV-spill i hverdagen.

Nå snakker han om behovet for gjennoppbygging av ødelagte idrettsanlegg i Ukraina. Og om behovet for økonomisk hjelp fra utlandet.

Ute på fotballbanen er det godt synlige spor etter granatnedslag.

Spillerne smiler og ler i møtet med VG. Men det ligger et alvorlig slør over Irpin.

– Hva sier de om det som skjedde i fjor?

– Ingenting. De vil ikke snakke om det, sier Maksym.

– Fotball kan være viktig

Psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin har jobbet med traumebehandling av barn og unge i 25 år.

Hun er overbevist om at fotball kan spille en viktig rolle for barna i Ukraina.

– Noe av det aller viktigste man kan gjøre, er å tilrettelegge for aktivitet som er lystbetont, som opprettholder hverdagen og gir mulighet for fellesskap. Fotball er jo også en fysisk aktivitet, som man vet at er veldig stressreduserende. Det er bra for alle mennesker og man trenger det enda mer når livet er vanskelig, sier hun.

Bræin er faglig leder ved Senter for stress- og traumepsykologi.

GRUFULLE BILDER: Bildet er fra Butsja, like ved Irpin, våren 2022. Da hadde russerne nettopp forlatt byen.

Hun forteller om hvordan barn som har opplevd krigshandlinger kan tilpasse seg på en rekke områder.

At noen virker mer stille enn tidligere, som enkelte av spillerne i Irpin, er én av dem.

– Barn kan bli mindre spontane. Man ser ofte mindre lek og endringer i sosial kontakt. De går raskere i alarmberedskap og følger med på omgivelsene for å fange opp mulig fare. Noen kjenner på avmakt og håpløshet, og mangler håp om fremtiden. Flere kjenner på et alvor som ikke var der før krigen, og kan få en endret holdning til livet.

Bræin mener det kan være vanskelig for voksne å snakke om det de har opplevd, fordi de vil unngå vonde temaer og «komme seg videre».

– Det kan medføre at barna ikke får hjelp til å sette ord på sine opplevelser, og de kan fremstå som mer stille, sier hun.

Massegrav med mennsker som ble døde som følge av den russiske krigføringen i Butsja, fotografert av VG like etter frigjøringen.

Ødelagte anlegg

VG fortalte i helgen om hvordan OL i Paris har blitt internasjonal storpolitikk.

Men det er ikke bare toppidrettsutøvere som påvirkes av krigshandlingene i Ukraina.

Ifølge myndighetene i landet er mer enn 360 idrettsanlegg ødelagt siden Russland startet en fullskala krig for halvannet år siden.

LITE GLAMOUR: OL-ringene ved fotballbanen i Irpin.

Noen få hundre meter unna banen til FC Olymp Irpin, så ligger det et annet idrettsanlegg. Et langt større et.

Fasaden er utbombet. Rutene er knust. Og på løpebanen er granatnedslagene godt synlige også her.

Anlegget er fortsatt i bruk. Men krigens herjinger er umulig å ikke legge merke til.

– Dette anlegget skulle vært som en juvel for den kommende generasjonen. Den skal sikre en god folkehelse. Så selvfølgelig er anlegget viktig, sier Vadim Gayevy (36).

BLIR TRIST: Vadim Gayevy møtte VG i Irpin, like utenfor Kyiv.

Han har ansvaret for stadionanlegget og er først skeptisk når to utenlandske journalister dukker opp uanmeldt i forstaden til Kyiv.

Men skepsisen forsvinner raskt. Vadim forteller om et anlegg som er bygd for studentene på det lokale universitetet.

– Jeg blir som et barn når jeg ser stadion i denne forfatningen. Jeg har brukt så mye tid på dette prosjektet. Man vil bare gråte, sier han.

Prioriteres ikke

Det har gått halvannet år siden Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina.

– Idrett er viktig. Det er et felt som involverer veldig mange mennesker, og ikke bare dem som driver med toppidrett, sier Ilya Shevliak.

Han er preisdent i Den ukrainske sportskomiteen. De organiserer både ukrainsk bredde- og toppidrett, foruten idrettene som har olympisk status.

– Idrettsanlegg er naturligvis veldig viktig for barn og unge. Det får tankene over på noe annet. Men i øyeblikket er mer enn halvparten av ukrainske barn internt fordrevne, og sånn sett er ikke idrett det aller viktigste. Men når vi vinner krigen – for det kommer til å skje – så må oppbygging av idrettsanlegg komme høyt opp på listen over prioriteringer, sier han.

– Vi ser ødelagte bygninger overalt øst i Ukraina. Er det slik at gjenoppbygging av idrettsanlegg ikke prioriteres for øyeblikket?

– For å være ærlig: Nei. Nå handler det meste om at soldatene våre skal vinne krigen. Men Ukraina kommer til å vinne. Og da skal vi bygge landet igjen. Også idrettsanlegg, sier Shevliak.

Oversetter og tilrettelegger Rita Burkovska bidro i felt i arbeidet med denne artikkelen.