Fortnite-Emil vraket Özil - signerer i Norge

Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (18) vender hjem til det norske laget Nordavind. Det betyr at samarbeidet med fotballstjernen Mesut Özils M10 E-sports er historie.

Av Vegard Aulstad

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har alltid hatt lyst til å være på et norsk lag, men det har ikke vært et lag som har tilbudt meg det jeg trenger, sier Emil Bergquist Pedersen til VG.

– De var med i Fortnite-VM 2019, men trakk seg senere ut. Dermed signerte jeg for tyske M10 i 2020. Så ble det et annerledesår og vi fikk ikke til det vi planla sammen. Derfor føler jeg det var fint for meg nå å få base i Oslo fremover, legger han til.

Nå er han klar for Nordavind. Det norske laget har TV-kjendis Stian Blipp og hockeystjernen Mats Zuccarello med som investorer, og bygger i disse dager et e-sportssenter i Bjørvika i Oslo sentrum for å satse stort.

Der blir Tønsberg-gutten sentral, selv om han sier at det er hemmeligstemplet hva de skal gjøre fremover.

– Men mer streaming blir det definitivt, lover han fansen.

TREKKPLASTERE: Investor Stian Blipp og nysignerte Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen skal sammen fremme e-sporten i Norge gjennom det hardtsatsende laget Nordavind. Foto: Sindre Stien/Nordavind

18-åringen med gamernavnet «Nyhrox» ble kjent over natten da han i juli 2019, sammen med hans østerrikske lagkamerat, knuste forhåndsfavorittene i New York og stakk av med både VM-tittelen i Fortnite og 13 millioner kroner.

Som 16-åring ble han dermed et hett navn i e-sportverdenen, noe som åpnet mange dører.

I Premier League-klubben Arsenal var nevnte Özil (som nå spiller i Fenerbahçe SK), David Luiz og Pierre-Emerick Aubameyang allerede store fans av spillet, og da Bergquist Pedersen vant VM, ble nordmannen en helt for superstjernene.

– Jeg fikk dra til London og møtte David Luiz der. Aubameyang har jeg spilt mye med, forteller 18-åringen.

– Det er viktig å bygge seg nettverk, også er det fett å spille med dem. Jeg har alltid spilt mye FIFA selv og vært fotballinteressert.

Det norske Fortnite-esset er ferdig på videregående skole om noen måneder. Han ser for seg å flytte til Oslo for å satse fulltid på e-sport, men er glad han har klart å holde beina på jorda etter million-gevisten, slik at han fikk fullført skoleløpet.

– Det mange som tenker sånn at man har en mulighet til å kjøre fullt på det, men jeg sikret en plan B. Man kommer ikke til å spille Fortnite når man er 50. Det er greit å ha noe å falle tilbake på.

Han sier han ble sliten av alle henvendelsene, som han takket ja til, etter gjennombruddet, og at det var derfor han måtte ta en Fortnite-pause. Men nå gyver han løs med ny motivasjon og glede.

Millionene ble til en Mercedes, men ellers ved hjelp av foreldre, til investering i to leiligheter i hjembyen Tønsberg.

Nå blir han straks TV-stjerne også, for NRK-serien «Gamerne» har premiere 7. mars, der er Emil Bergquist Pedersen en av hovedpersonene.

– Det var dritgøy. De har fulgt med oss lenge nå. Det var litt rart med kameraer rundt deg, uansett hva man gjorde eller skulle si så måtte man tenke over hva man sa. Men jeg ble vant til det, og det er dritfett å kunne fremme e-sport i Norge.