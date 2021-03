SARPSBORG 08: Østfold-klubben støtter dialog fremfor boikott, forteller daglig leder Espen Engebretsen. Supporterklubben Fossefallet står på motsatt side. Her fra seriekampen mot Vålerenga 22. november. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Kartlegging av klubbene: 14 av 16 supporterklubber støtter Qatar-boikott

Nær samtlige fotballkretser ber om utsettelse av Qatar-spørsmålet, samtidig som flere eliteserieklubber har støttet Tromsøs boikott-initiativ. Sjekk hva din klubb mener om temaet.

Tromsø fikk snøballen til å rulle. De ba NFF om å boikotte et fotball-VM i Qatar, etter at de mente at dialog ikke hadde nok effekt. Etterpå har Strømsgodset, Viking, Odd og Brann støttet Tromsø sitt forslag.

Også et klart flertall av Rosenborg-medlemmene stemte for en boikott. Onsdag kveld sier også Vålerenga ja til boikott. I løpet av de neste ukene skal de resterende klubbene ta opp temaet: ja eller nei til boikott av fotball-VM i Qatar.

VG har snakket med nær alle klubbledere og supporterledere i Eliteserien.

7 av 16 klubber støtter forslaget om en boikott av fotball-VM.

4 av 9 klubber som ikke har tatt standpunkt bekrefter at de skal ta opp tema på styremøte eller årsmøte.

VGs kartlegging viser at 14 av 16 supporterklubber støtter boikott. Tornekrattet (Molde) og Uglan (Kristiansund) har fått ny styresammensetning, har sagt at trenger mer tid til å ta et standpunkt, men begge sier de lener mot boikott.

Bodø/Glimt:

Årsmøte torsdag 11. mars. VM i Qatar blir et tema.

– Temaet skal diskuteres på styremøte, også har vi årsmøte på torsdag. Tromsø har virkelig satt problemstillingen på agenda, all honnør at de løfter saken, sier styreleder i Bodø/Glimt, Inge Henning Andersen til VG.

Resultatet fra styremøtet ble at Glimt-styret ikke støtter boikott, og dette er hvorfor:

Vi har for lite kunnskap om saken til å være sikker på at boikott er til det beste for arbeiderne i Qatar eller på vår fremtidige innflytelse på de kritikkverdige forholdene.

Vi ønsker å forfølge saken inn mot NTF og NFF da vi tror et felles arbeid med denne saken vil gi størst gjennomslagskraft.

Vi tror på at et samarbeid mellom idretten, myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner øker sannsynligheten for å lykkes med å påvirke situasjonen til det bedre.

BOIKOTT: Skjermdump fra Bodø/Glimts supportergruppe «Den gule horde» på Facebook. Foto: DGH - Den Gule Horde

Brann:

Fullførte årsmøte tirsdag 9. mars. VM i Qatar var et tema.



Sportsklubben Brann vedtok en oppfordring til Norges Fotballforbund om å boikotte fotball-VM i 2022, med 251 mot 22 stemmer.

– Nå har det gått elleve år siden denne vanvittige avgjørelsen. Vi sier få det bort, kosepraten når ikke frem, sier leder for Bataljonen, Roger Lillebøe-Hansen.

FK Haugesund:

Årsmøte: 20. april. For øyeblikket er ikke VM i Qatar et tema.

– Vi har ikke tatt noe stilling der, og har ikke vært samlet siden Tromsø kom ut. Vi kommer med mer svar i løpet av denne uken, sier daglig leder John Harald Log til VG.

– Vi er for en boikott av VM i Qatar, og savner engasjement fra klubb, sier Maakebergets leder Arild Flesjå, som beskriver forholdene i Qatar som «katastrofale».

BOIKOTT: Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, og Brann-styret har lagt frem en plan om å boikotte fotball-VM i Qatar. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Kristiansund BK:

Årsmøte tirsdag 2. mars.

VG har gjentatte ganger prøvd å få kontakt med daglig leder Kjetil Thorsen og styreleder Per Otto Dyb.

– Mitt svar nå er at Kristiansund Ballklubb vil stille seg bak en eventuell felles uttalelse fra Norsk Toppfotball, har daglig leder Kjetil Thorsen sagt til lokalavisen Tidens Krav.

Supportergruppen Uglan tar opp tema torsdag.

– Det har vært ganske stille fra oss foreløpig, ettersom vi har et helt nytt styre. Skal jeg si noe nå tror jeg vi blir for en boikott, men det er tidlig å si, sier leder Jarl Ivar Eriksen.

Lillestrøm SK:

Årsmøte: onsdag 17. mars. VM i Qatar blir et tema.

– Det har kommet et forslag om at vi skal gå for å boikotte på lik linje som andre klubber har gjort, sier styreleder Morten Kokkim til VG.

Lillestrøm sin årsberetning forteller at klubben «skal fremme forslag til Forbundstinget i 2022 om at det norske herrelandslaget skal avstå fra deltagelse i VM i Qatar...»

– Vi har valgt å støtte initiativet til vår fotball, og støtter deres innstilling om boikott. Jeg er ganske sikker på at klubben vil støtte oss under dette, sier talsperson for Kanari-fansen, Joachim Møller.

Mjøndalen:

Årsmøte tirsdag 9. mars. Qatar-VM var ikke et tema.

– Vi er selvsagt kritiske til det som skjer, og at menneskerettigheter er ekstremt viktig og overgår alt. Nå er det en viktig beslutning som skal tas i forhold til virkemiddel, sier daglig leder André Nevstad til VG.

– Innad i styre har vi blitt enig om en boikott. Flere mener at dette er feil, men jeg ser ikke at dialog fører noen vei, sier 3050s supporterleder Raymond Bakken, som ber klubben gå ut med deres syn.

Molde FK:

Årsmøte tirsdag 23. mars

Molde-direktør Ole Erik Stavrum forteller til VG at de på nåværende tidspunkt ikke kan ta stilling til hverken for eller imot boikott.

– Vedrørende boikott burde man kanskje som et nytt styre sette oss enda mer inn i saken, før man bastant tar et standpunkt. Dog er stemning størst for en boikott akkurat nå, skriver Tornekrattets leder Trond Ågård til VG.

Odd:

Årsmøte onsdag 17. februar.

Odd går mot en deltakele i VM i Qatar 2022.

– Korrupsjon, slavelignende arbeidsforhold og systematiske brudd på menneskerettighetene er så langt unna fotballens idé og fotballens verdier som det går an å komme, heter det i pressemelding fra Odd.

Rosenborg:

Årsmøte torsdag 4. mars. VM i Qatar var et tema.

Medlemmene i Rosenborg overkjørte styrets innstilling, som ikke støttet en boikott. Med et overveldende flertall ber Rosenborgs medlemmer at klubben støtter en norsk boikott av Qatar-VM i 2022.

– Her går vi for boikott, ferdig snakka, sier Kjernens leder Espen Viken til VG, som mener at det finnes nok av dokumentasjon for at tildelingen og det som har skjedd i etterkant er sant.

Sandefjord:

Årsmøte: Ikke satt, regnes å holdes i slutten av april. Qatar-VM blir et tema.

Et dilemma for Sandefjord er at hovedsponsor Jotun har interesser og virksomhet i Qatar.

– Deres hovedsponsor Jotun driver virksomhet i Qatar. Kan det bli et dilemma for dere i denne debatten?

– Absolutt kan det dét. Vi regner med de har gode rutiner der nede, de er et veldig godt selskap, sier styreleder Merete Sand til VG.

– Vi skal ha tema oppe på styremøte 17. mars, med både AS og klubben. Det er viktig at hele organisasjonen står samlet. Spørsmålet er om vi skal boikotte og stå utenfor, eller være med å påvirke, sier hun videre.

Supporterleder for Blåhvalene, Gregory Corrales, forteller om splittede meninger, men en samlet vurdering på boikott.

– Det har blitt nevnt potensielle kostnader som man kan miste, men personlig for meg blir det helt feil å legge opp mot menneskerettigheter, sier han.

JOTUN: Sandefjords hovedsponsor Jotun har lokaler i Doha i Qatar. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

Sarpsborg 08:

Fullførte årsmøte torsdag 4. mars. Qatar-VM var ikke et tema.

– Vi tror neppe at boikott er riktig virkemiddel. Vi tror på dialog og tilstedeværelse, sier daglig leder Espen Engebretsen til VG.

– Hvorfor?

– Uten å si at noe er besluttet, så er dialog alltid det beste. Det sitter veldig langt inne å støtte en boikott. Uteblivelse tror vi ikke er riktig slik det ser ut i dag, og tror mer på å være tilstede, snakke med og kunne påvirke, sier Engebretsen videre.

Da VG forteller at Sarpsborg 08 heller støtter dialog fremfor boikott svarer Fossefallets leder følgende:

– Det høres tynt ut for min del. Vi har tatt et standpunkt, og går for full boikott. Vi har sendt mail til klubben, og lagt press på dem til å ta et standpunkt, sier Fossefallets leder Kjetil Frøne.

Onsdag meldte Sarpsborg 08 at de er «mer opptatt av målet enn middelet» som tas i bruk.

Stabæk:

Årsmøte torsdag 11. mars. VM i Qatar blir et tema.

– Det har kommet et innspill fra supporteralliansen. Selv ønsker vi en ordentlig debatt rundt temaet, og ønsker å brukte tinget til debatt. Nå er spørsmålet hva som er det mest hensynsmessige å gjøre, sier daglig leder Jan Tunold til VG.

Stabæk Support viste tidlig stort engasjement om temaet:

Strømsgodset:

Årsmøte tirsdag 9. mars. Boikott om Qatar-VM er allerede bestemt.

Strømsgodset støtter Tromsø sitt initiativ om boikott.

– Fredag tok Tromsø initiativet til boikott av mesterskapet i Qatar. Strømsgodset støtter dette initiativet 100 prosent, heter det i klubbens pressemelding.

De sier et klart nei til sportsvasking, etter tirsdagens årsmøte.

Tromsø IL:

Årsmøte torsdag 11. mars. Boikott av Qatar-VM er allerede bestemt.

Tromsø var den første klubben som tok initiativet, og oppfordrer NFF til å boikotte fotball-VM.

– Vi følte at det som er gjort tidligere ikke har vært så bra, så vi følte at det var på tide å ta frem neste verktøy i kassa, sa Tom Høgli, ansvarlig for samfunn og bærekraft i Tromsø, til VG.

Viking:

Årsmøte tirsdag 9. mars. Støtter Tromsø sitt forslag om boikott.

– Vi i Viking Fotball støtter også initiativet til Tromsø, og oppfordrer NFF til å følge opp saken videre. Vi må få kampen mot sportsvasking på agendaen, skriver klubben.

Vålerenga:

Årsmøte onsdag 10. mars. Qatar-VM var et tema.

Oslo-klubben vedtok – etter 78 mot 1 stemme – at det ville gå inn for boikott av VM i Qatar.

Ole Kristian Sandvik, som er aktiv i Vålerengas supportergruppe Klanen, skal ta opp saken om boikott av Qatar-VM i 2022 i helgens fotballting i Norges Fotballforbund.

– Vi stiller oss for så vidt bak forslaget til Sandvik, også får vi se hvordan diskusjonen blir. Vi har registert at NFF og NTF gjerne ser at vi ikke gjør et vedtak om boikott, sier styreleder i Vålerenga, Thomas Baardseng, til VG.

– Klanens holdning er at vm burde boikottes. Drap, slaveri, og rasisme er ikke greit, sier Klanens talsperson Erling Rostvåg.

Det har også dukket opp aktivitet i OBOS-ligaen knyttet til VM i Qatar. Onsdag gikk Ranheim ut og støttet forslaget om boikott. Også i Sverige ønsker supportere boikott etter norske klubbers opprør.

Søndag er det forbundsting, hvor VM i Qatar vil bli et tema. Nær samtlige fotballkretser ønsker derimot et ekstraordinært forbundsting for å kunne ta en grundigere gjennomgang av Qatar-spørsmålet.