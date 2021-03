Se dokumentar: «The Will to Fly»

Etter flere brutale fall og korsbåndskader, returnerte den australske freestylekjøreren Lydia Lassila til en av verdens vanskeligste idretter, for å forsøke å gjøre noe ingen andre kvinnelige utøvere har gjort før henne.

VG har kun rettigheter til å vise «The Will to Fly» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.