Argentinas største avis: Maradonas lege etterforskes for uaktsomt drap

Diego Maradonas lege Leopoldo Luque etterforskes for uaktsomt drap etter at fotballegenden onsdag døde av hjertesvikt, melder den argentinske avisa Clarín.

Det er den argentinske storavisen Clarin som kommer med rapportene om razziaen hos legens kontor og hjem, og melder at etterforskningen dreier seg om uaktsomt drap og at han skal ha forlatt personen. Avisen har hele tiden vært nyhetsledende rundt fotball-legendens dødsfall.

Legen Leopoldo Luque skal nå i avhør i løpet av de neste timene, skriver avisen.

Razziaen ble godkjent av statsadvokaten i San Isidro i Buenos Aires, melder avisen. San Isidro er like ved forstaden Tigre, der Maradona onsdag ble funnet død i sitt hjem.

Søkene ble utført tidlig søndag morgen etter flere vitnemål, inkludert fra de pårørerende Dalma, Gianinna og Jana, Maradonas tre døtre.

De ba om undersøkelse av medisinene som ble gitt av Luque og hans «team» de siste månedene under behandlingen på klinikkene Ipensa, de La Plata og Clinica Olivos.

Ifølge Clarin skal ikke obduksjonen ha avslørt feilbehandling, men påtalemyndigheten vil nå altså likevel undersøke om medisinsk feilbehandling ligger bak dødsfallet.

Maradonas advokat Matias Morla kom tidligere denne uken med en uttalelse rundt klienten, og vennens, dødsfall. Der krevde han en granskning av Maradonas dødsfall.

– Det tok ambulansen mer enn en halvtime å komme fram. Dette er kriminell idioti. Dette faktum kan ikke overses, og jeg vil be om at det blir gransket, heter det i et uttalelsen.

Mer enn 30 politifolk deltok i søndagens razzia, der Maradonas medisinske journal var blant tingene de lette etter.

Maradona skal flere ganger ha insistert på å forlate sykehuset etter operasjonen for hjerneslag i starten av november.

– Han kan være veldig, veldig vanskelig å håndtere, men denne gangen må vi stå imot, sa Luque til den spanske avisen Marca fire dager før Maradona ble utskrevet den gangen.

Ifølge Clarin var det ikke Luque som først oppdaget at Maradona er død, men psykiateren Agustina Cosachov og psykologen Carlos Diaz, som har vært til stede rundt Maradona den siste tiden.

Argentina har sørget i flere dager etter fotballstjernens død på onsdag.

