BONDELIV: Olaf og Aina Tufte satser på både jordbruk og eventselskap i Horten. Men nå skal Olaf Tufte konsentrere seg mest om roing ett år til. Foto: Stian Lysberg Solum

Tuftes tårer overrasket kona: − Det var fint og ekte

NYKIRKE (VG) Olaf Tufte har felt tårer etter to OL-gull, en fiasko og på bryllupsdagen. Onsdag kom de igjen. Tufte forlenget karrieren med ett nytt år. Aina Tufte hadde ikke ventet seg så store følelser.

– Jeg ble overrasket. Men det viser hvor mye det betyr og hvor mye han har jobbet for å få til dette. Det var fint og ekte at han turte å vise følelser på denne måten, sier Aina Tufte til VG.

– Merkelig. Det viser hva det betyr. Og det er kanskje godt, sier 44-årige Tufte selv.

Han satser nå mot sitt syvende OL i Tokyo neste sommer. Tufte ble tykk i stemmen allerede da han onsdag innledet på pressekonferansen hjemme i Nykirke – noen kilometer vest for Horten.

Olaf Tufte står med sin spesiallagde caps med påskriften #FAMILY. Han har to familier. Kona, to barn og foreldrene på Tufte Gård. Pluss Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth i den OL-klare dobbeltfireren.

– Jeg hadde ikke de samme følelsene. Jeg er veldig lettrørt. Selvsagt er jeg i høy grad involvert, men dette er hans ting som han har jobbet så ekstremt hardt for i mange år. Lufta gikk litt ut av ballongen, forklarer Aina Tufte - som likevel har vært svært sentral i avgjørelsen.

I tillegg til Tufte Gård driver de eventselskapet med samme navn. Også for bedriften var det full stopp da Norge ble stengt ned og OL utsatt i mars måned. Olaf Tufte fortsatte å trene. Kona var bestemt på at nå var idrettskarrieren slutt etter to OL-gull, to VM-gull og til sammen 11 medaljer i internasjonale mesterskap.

– I mai, svarer hun på spørsmålet om når hun kom på andre tanker.

Også på gården nærmer ting seg sakte, men sikkert normalen. Sesongen for julebord er ikke avlyst. Ifølge VGs coronaspesial har det bare kommet et nytt smittetilfelle i Horten i oktober.

– Hjulene er i gang igjen. Det er julebordsesong og vi kjører både ute og inne. Det er færre gjester med større avstand. Men det fungerer kjempefint, mener Aina Tufte som har 16 medarbeidere på det meste.

Også ektemannen tar mer enn gjerne et tak. Men det er ifølge kona ikke aktuelt å som startskuddet for OL-satsingen har gått.

Tuftes medaljer 1999: VM-bronse. 2000: OL-sølv. 2001: VM-gull. 2002: VM-bronse. 2003: VM-gull. 2004: OL-gull. 2005: VM-sølv. 2007: VM-bronse. 2008: OL-gull. 2015: EM-bronse. 2016: OL-bronse. Vis mer

– Det er hvile og meg som er øverst på hans hylle når han er hjemme sier hun og lover:

– Jeg skal være håndbrekket.

Olaf Tufte tok onsdag med seg resten av laget til Rjukan. Der skal de konkurrere og drive teambuilding sammen med Stig-André Berge og brytelandslaget. 26. november drar roerne på en nesten tre uker lang treningsleir i Portugal.

– Nå er kabalene er landet og Olaf kan ikke fly så mye rundt om han skal få til noe neste sommer. Det blir lettere for ham å si nei nå som dette er kjent, sier Aina Tufte i låven som er ombygd til treningssenter og selskapslokaler.

– Det er kjempevanskelig. Jeg har lyst til å bidra på mange områder, sier Olaf Tufte selv.

Olaf Tufte vil være 45 år neste sommer. Ambisjonene er store. Ifølge landslagssjef Johan Flodin har Tufte holdt samme nivå, mens Solbakken (26), Helvig (25) og Helseth (26) har utviklet seg mye siden 7.-plassen i VM for 14 måneder siden.

Nestor Tufte vil ikke snakke om et nytt OL-gull.

– Men om vi holder oss unna skader og gamlefar funker, så er vi kapable til å slåss om medaljer.

Publisert: 22.10.20 kl. 05:55