Halverte straffen for Russland: Et pinlig punktum

Av Leif Welhaven

TILLATES IKKE: Vi får ikke se det russiske flagget i de to neste olympiske leker. Foto: TT Nyhetsbyrån

Så lenge jukset er stort og systematisk nok, er det visst strafferabatt å hente i idrettens domstol. Det er det motsatte av å beskytte rene utøvere.

Dessverre er det ikke særlig overraskende at Idrettens voldgiftsrett (CAS) fant frem silkehanskene da det skulle avgjøres hvor strengt Russland skal straffes for et systematisk bedrag. Men det er like fullt en tragisk dag for alle som er opptatt av fair play og rettferdige forutsetninger. Fire år er utestengelsen dersom et individ jukser – men fusk satt i system medfører bare halvparten. Det er et pinlig punktum for tidenes dopingskandale.

Dessuten er det all grunn til å spørre om hvor stor den reelle straffen faktisk er, all den tid sanksjonene mot Russland utvannes og uthules på en rekke vis.

Riktignok er det elementer i avgjørelsen som trolig svir sett med russiske briller, og komponenter som faktisk har en straffende effekt. Men i det store bildet har giganten sluppet usedvanlig billig unna.

Se for deg at du har dedikert livet til toppidrett uten å kutte et eneste hjørne, og at det egentlig var du som var den beste i en olympisk øvelse i Sotsji. Men først ble du fratatt livets store øyeblikk av en statlig juksemaker, deretter ble bevismateriale ødelagt. Hvordan oppleves det da at dommerne i voldgiftsretten landet på å halvere den opprinnelige straffen?

Dette underbygger nok en gang hvordan idretten sliter på systemnivå. Dopingkampen blir ikke kjempet tilstrekkelig hardt, i et landskap der sterke markeds- og egeninteresser råder. Hele troverdigheten til en institusjon som CAS setter på spill når det ender med uforståelig pinglete reaksjoner overfor noe det åpenbart burde vært slått hardt ned på.

Nå ender den uendelig lange saga med at Russland som nasjon er ute i to år, og dermed to olympiske leker. Men akkurat som vi så en stor tropp med russere i Pyeongchang i 2018, får vi en variant av «OAR» (Olympic Athlete from Russia), der R altså står for nettopp Russland, også i Tokyo og Beijing.

Selv om statsledere i utgangspunktet ikke skal få komme, er det en mulig bakvei gjennom en direkte invitasjon. Skal vi gjette på at noe slikt dukker opp?

WADA-sjef Witold Banka uttrykker i dag skuffelse over at den opprinnelige straffen på fire år ikke ble opprettholdt. Men en del av det store bildet her er også hvordan verdens antidopingbyrå fremsto impotente over svært lang tid, og heller ikke IOC har utvist handlekraft overfor storsvindleren.

Det er først og fremst takket være varslere og gravende journalister (Icarus-dokumentaristen og tyske Hajo Seppelt) at den største skandalen i moderne tid ble rullet opp. Grigorij Rodtsjenkov, den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, har stått sentralt i avsløringen, og lever nå i skjul i USA. Også andre varslere, som ekteparet Stepanov, har betalt en høy pris for å snakke.

Det må oppleves vondt at deres mot ikke ble mer verdsatt enn det voldgiftsretten har landet på.

Russland-saken hadde frem til 17. desember 2020 vært en «skandale fra A til Ø». Det er dessverre også all grunn til å grine over Å.