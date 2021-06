TOPPSIKTE: Golfekspertene har Viktor Hovland som en av de store favorittene før US Open. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Enorme Hovland-forventninger: − Han kommer til å vinne US Open

De norske golfekspertene mener denne ukens US Open passer Viktor Hovland (23) helt perfekt.

Av Herman Folvik

– Hovland kommer til å vinne US Open. Spørsmålet er bare når og hvor mange ganger. Det setter jeg den berømte femmeren på, og mye mer enn det, sier Per Haugsrud, Eurosport-kommentator.

Majorturneringen US Open, som spilles torsdag-søndag på Viaplay, er kjent for å være en av de aller vanskeligste turneringene. Arrangøren prøver å lage banene mer utfordrende enn det som er vanlig.

Hovland slår ut kl. 16:40 torsdag.

Viktor Hovland * Alder: 23 (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Verdensranking: 13. plass * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Seirer på PGA-touren: 2 * Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. * Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. * Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia. Vis mer

– Jeg vet ikke om det finnes noe større favoritt enn Viktor til denne turneringen. Han er helt der oppe sammen med de tre beste på rankingen, sier Haugsrud og tenker på Dustin Johnson, Justin Thomas og Jon Rahm.

– Utslagene er så viktig i US Open. Man får mye bedre betalt for gode slag, og jo vanskeligere baner, jo bedre for Viktor, underbygger Haugsrud.

Ekspertkollega Joakim Mikkelsen i Viaplay deler optimismen til den norske 23-åringen. Hovland er nummer fem i FedEx-cupen og ranket som nummer 13 i verden.

– Det er denne turneringen som skal passe Hovland best. Det er her de beste «ballstrikerne» skal få betalt. Jeg liker å være litt forsiktig, men akkurat i US Open klarer jeg ikke noe annet enn ha enn store forventninger, sier Mikkelsen.

Hovland er en av de aller beste spillerne i PGA-touren på utslag.

– Det skiller mer i US Open. Det er steinharde baner. Man må levere skikkelig gode kvalitetsslag. Viktor er kanskje ikke vinnerfavoritt, men han kan blande seg helt oppe i toppen, sier Mikkelsen.

Eurosport-ekspert Marius Thorp samstemmer at US Open som regel er den tøffeste turneringen på grunn av banen i løpet av sesongen, og at det gir grunn til Hovland-optimisme.

– De har stolthet i å lage den tøffeste runden. Det er smale, harde fairways og harde, raske greener. Det er en komplett test, sier Thorp.

– Hvordan bør det passe Hovland?

– I utgangspunktet passer US Open som hånd i hanske til Viktor, uten tvil. Viktor slår så stabilt. Leverer han på sitt beste med sine styrker, er forutsetningene gode for at han skal lykkes, sier Thorp.

Han kaller Hovlands sesong til nå «enestående».

– Vi sitter og snakker om at han kan være i seierskampen i majorer. Det sier alt. En fantastisk sesong. Jeg hadde ikke trodd at han skulle klare å følge opp fremgangen så bra. Det er veldig mye som har gått riktig vei, sier Thorp.

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo er blant dem som har blitt golf-frelst den siste tiden. Han er mektig imponert over Hovland.

– Det er jo helt fantastisk, det Viktor har gjort. Det er veldig motiverende og inspirerende å se ham spille, se at han får det til. Man blir stolt over å være norsk når man ser hvordan han presterer, sa Klæbo til NTB nylig.