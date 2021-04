Kommentar

Koss ut av idrettsstyret: Sjansen som forsvant

Av Leif Welhaven

Johann Olav Koss trer snart ut av idrettsstyret etter to år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Med Johann Olav Koss som «utenriksminister» skulle norsk idrett få en tydelig stemme internasjonalt. Den posten har vi ikke sett mye til.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Lovnadene var store om det internasjonale påvirkningsarbeidet da Berit Kjøll ble valgt til president og Koss til 2. visepresident i Norges idrettsforbund for snart to år siden. Det manglet ikke på store ord da planene ble presentert på Fornebu.

Men hva har det egentlig blitt ut av vyene om at Norge skulle bli en pådriver og påvirker?

Behovet for å reformere inngrodde lederkulturer er ikke akkurat blitt noe mindre i denne perioden.

les også Presidentkandidat Lewis fikk sparken – nå kan hun bli historisk

Men konkret handling fra norsk side er det ikke så enkelt å få øye på. Hva skjedde med arbeidet som skulle legges ned med Koss ved roret?

Dersom det er gjennomført skikkelig, har det vært en godt skjult hemmelighet for offentligheten.

Selvsagt skal man respektere at Koss velger å tre ut av NIF-styret for å prioritere familie og andre prosjekter.

Men hvor blir det da av ambisjonene om å utgjøre en forskjell internasjonalt?

Gleden var stor da Berit Kjøll vant presidentvalget og Johann Olav Koss ble visepresident i 2019. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Vurdert ut fra valgkomiteens innstilling til endringer i styret, er det grunn til å bli skikkelig bekymret. Ikke fordi det er noe galt med de personene som foreslås valgt inn, men fordi bevisstheten rundt påvirkning av de altfor ofte vanstyrte internasjonale idrettsorganisasjonene må ha forsvunnet et sted på veien.

Da undertegnede spurte valgkomitéleder Grethe Fossli om hva endringen gjør for hvordan NIF er skodd internasjonalt, var svaret av det snodige slaget.

Hadde det ikke vært for at dette er alvorlig, hadde det vært fristende å flire av hva som kom. Det ble nemlig beroliget med at Kristin Kloster Aasen har internasjonal erfaring.

les også IOC-profil vil at OL-utøverne skal snike i vaksine-køen: – Bak mål!

Akkurat her må vi dra hardt i håndbrekket – og være veldig tydelige. Kloster Aasen er representanten til Den internasjonale olympiske komité (IOC) i idrettsstyret, hun er ikke Norges representant i IOC.

Hvis temaet er hvordan det norske idrettsstyret skal jobbe med å fremme nødvendig endring, kan ikke den som representerer denne organisasjonen være nøkkelpersonen. Snarere tvert imot.

At valgkomitélederen fremsto så uforberedt på et spørsmål som burde være temmelig opplagt, er ikke helt beroligende for rolleforståelsen til norsk idrettsledelse.

les også Koss’ vanvittige liv og karriere: – Jeg kom inn som et rabalder

Det er synd at norsk idrett mister Johann Olav Koss i styret, men kanskje vel så synd at vi ikke har sett klarere resultater om hva han kunne fått til i en fremskutt posisjon på det internasjonale feltet. Riktignok har pandemien påvirket mye, men det har jo fantes muligheter og møteplasser likevel.

Uansett hadde nok Kjøll gjort klokt i å bruke Koss mer som en frontfigur i utenrikssaker. De gangene temaet har vært problematisert, som rundt utsettelsen av OL, har presidenten fremstått retorisk blek og blodfattig.

Innstillingen til idrettsstyret Idrettsstyret helhetlig, inkludert valgte kandidater for 4 år på Idrettstinget i 2019 (uthevet): Berit Kjøll (president), Bærum Rideklubb

Vibecke Sørensen (1. visepresident), Oslo IL

Sondre Sande Gullord (2. visepresident), Nydalens Skiklub

Zaineb Al-Samarai, Holmlia Sportsklubb

Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb

Astrid Strandbu, Tromsø IL

Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten

Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger

Erik Unaas, Indre Østfold O-lag

Geir Jørgen Bekkevold, Fossum IF Skien

Sara Stokken Rott, Kalandseid IL Vis mer

Inn mot idrettstinget skal Kjøll og styret ha ros for hvordan andre vanskelige saker er tatt på alvor og blir løftet, som behovet for en påtalenemnd og en skikkelig debatt om høydehus.

Men i en verden der behovet for å forbedre internasjonalt styresett er prekært, er det leit å registrere at så lite ser ut til å ha skjedd.

Og enda tristere er det at valgkomiteen tydeligvis har neglisjert det som burde vært en svært viktig oppgave.

Norsk idrett hadde fortjent mer enn dette.