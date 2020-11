UTESTENGT: Bokseren Hadi Srour er utestengt i fire år etter positiv dopingprøve på det forbudte stoffet EPO. Foto: Trond Solberg

Srour utestengt i fire år for doping

Den norske bokseren Hadi Srour er dømt for dopingovertredelse og utelukket fra idretten i fire år. Det opplyser Marit Forsnes i domsutvalget i Norges Idrettsforbund til VG.

Dommen i saken mot Srour ble klar i helgen.

– Han fikk fire års utelukkelse, sier Forsnes til VG.

Hun kommenterer ikke avgjørelsen utover dette.

Bokseren Hadi Srour (23) bekreftet til VG 4. september i fjor at han hadde avlagt positiv dopingprøve. 13. september 2019 publiserte han på sin egen Facebook-side at også B-prøven var positiv på det forbudet stoffet EPO.

Hadi Srour har så langt ikke besvart VGs henvendelse mandag morgen. Dommen er ikke offentliggjort ennå.

VG har forsøkt å kontakte advokat Brynjar Meling, som forsvarer Srour i saken, men har ikke fått svar.

Leder for påtalenemden Katharina Rise sier dette i en melding sendt fra Antidoping Norge:

– Påtalenemnden er tilfreds med at NIFs domsutvalg er enig med nemnden i at Srour med klar sannsynlighetsovervekt har avgitt en positiv dopingprøve for rEPO, og at domsutvalget la avgjørende vekt på vurderingene og konklusjonen til det norske dopinglaboratoriet som var bekreftet av to andre WADA-akkrediterte laboratorier.

Ifølge analysen ved laboratoriet i Oslo inneholdt den positive dopingprøven, som ble kjent i september i fjor, spor av «utholdenhetsdopet» EPO i såkalt syntetisk form – at det må ha blitt tilført Hadi Srours kropp ved injekson – og ikke blitt produsert på naturlig vis.

Hadi Srour sier at han natten før han avla den positive prøven, i midten av juli i fjor, «ravet» på Stavernfestivalen.

Under høringen 23. september i år foran Idrettsforbundets domsutvalg benektet han påstanden om dobbelt doping-brudd.

– Tre dager etter (proff) kampen i Tyskland fikk jeg et brev fra Antidoping Norge. Jeg trodde det dreide seg om meldeplikten. Men det var at jeg hadde testet positivt for Epo i blodet, uttalte Hadi Srour i sin frie forklaring foran Domsutvalgets panel i Meet-salen på Ullevaal stadion.

Han mente at han ikke var skyldig og heller ikke hadde brutt meldeplikten fem ganger i løpet av to og et halvt år slik Antidoping Norge ved påtalenemda la frem.

Han har fra første stund og hele tiden hevdet sin uskyld. Slik fremla han den under sin pressekonferanse 4. september i fjor:

Advokat Nils Kjær som førte saken for påtalenemda krevde at Domsutvalget skulle dømme Srour til fire års utestengelse fra idretten, og at bruddet på meldeplikten alene burde føre til to år utestengelse.

Publisert: 02.11.20 kl. 10:10

