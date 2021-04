LA-sheriffen om Woods-ulykken: Kjørte i nesten 140 km/t

Golfproff Tiger Woods (45) kjørte i 138 km/t – nesten det dobbelte av fartsgrensen på stedet der han krasjet – forteller Los Angeles-politiet onsdag kveld.

Av Vegard Aulstad

Råkjøring er identifisert som hovedårsaken til den dramatiske ulykken til Tiger Woods den 23. februar. Hovedpersonen selv pådro seg skader i beina.

45-åringen kjørte av veien, traff et tre og rullet flere ganger rundt med bilen. Redningsmannskaper måtte bruke en metallstang og øks for å redde superstjernen ut av den vrakede bilen.

Hastigheten da han forlot veibanen skal ha vært opp mot 138 km/t på det høyeste. Den skal ha vært rundt 120 km/t da han traff treet.

Fartsgrensen på stedet er 72 km/t.

Politiet har tidligere uttalt at profilen slipper siktelse, og holder fast ved konklusjonen.

VRAKET: Tigers Woods’ SUV etter ulykken. Foto: Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP

Flere medier stilte onsdag spørsmål ved hvorfor dette ikke blir ansett som kriminelt, men fikk samme svar som sist:

– Dette var en ulykke. Vi behandler det som en ulykke, sier politisjef i Los Angeles, Alex Villanueva.

– Det var ingen spor av alkohol eller andre narkotiske stoffer i bilen til Woods, forteller kaptein i Los Angeles-politiet, James Powers.

Han fortalte at Woods skal ha hatt gasspedalen nede med 99 % styrke før krasjet, og at en teori er at han blandet gass- og bremsepedal.

Politiet påpeker at Woods-leieren har vært veldig samarbeidsvillige under hele prossesen.

Ifølge han er det ikke beviser for at Woods var påvirket da ulykken inntraff. Golferen blir heller ikke siktet for uforsvarlig kjøring.

Området han kjørte på regnes som ulykkesutsatt.

Woods ble fraktet til sykehus etter ulykken, hvor han ble hasteoperert i føttene.

