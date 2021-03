HAR AVLAGT POSITIV TEST: Norges brytehåp Felix Baldauf sammen med trener Fritz Aanes (til høyre). Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Fem personer på brytelandslaget med positiv coronatest

To utøvere, to trenere og et medlem av det norske brytelandslagets støtteapparat har avgitt positiv coronatest.

Av Øyvind Herrebrøden

Det opplyser Norges Bryteforbund i en pressemelding. Det er utøverne Felix Baldauf og Oskar Marvik i tillegg til landslagstrenerne Fritz Aanes og Eren Gjægtvik som har fått påvist viruset i Budapest. Det har også fysioterapeut Jakob Larsen Jørgenvåg.

– De har kun lette symptomer, men det er forferdelig leit at dette skjer to dager før OL-kvalifiseringen. Vi måtte reise til Ungarn for å få sparring inn mot konkurransen, og har levd isolert på hotellet utenom treningene, sier sportssjef Erik Rønstad.

Landslaget er i Budapest for å bryte den europeiske OL-kvalifiseringen som er ett av to uttaksstevner til OL i Tokyo. Profilen Stig-André Berge er blant dem som jakter billett til et nytt OL, og han har testet negativt og får etter planen delta. Det gjør også Morten Thoresen og Per Anders Kure.

Grace Bullen og Iselin Solheim reiste til Budapest i dag og deltar i OL-kvalifiseringen fredag. Bullen fikk for øvrig påvist corona i november.

