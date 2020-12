INTERNETT-TURNERING: Magnus Carlsen og Daniil Dubov vant ett parti hver og spilte remis to ganger i den første kampen i kvartfinalen. Foto: Heiko Junge

Carlsens oppvisning fikk stormester til å juble: − Dette var magi

Magnus Carlsen ble forstyrret på hotellrommet underveis i den første dagen av kvartfinalen mot Daniil Dubov. Nordmannens spill varierte stort gjennom kvartfinalen, som skal avgjøres onsdag.

Daniil Dubov har tidligere kalt Magnus Carlsen historiens beste sjakkspiller, men samtidig reagert på andres tendens til å overvurdere og vise for mye respekt i møte med nordmannen.

Dubov havnet under mot Carlsen, men hentet seg inn igjen og sørget for uavgjort på mesterlig vis.

– Det var veldig skuffende å lede med en, for så å tape med hvitt. Men sånn er det noen ganger. Alt i alt var det en jevn kamp, så det er fortjent med uavgjort, oppsummerte den norske verdenseneren i den offisielle sendingen.

Russeren fikk imidlertid en brutal start på kvartfinalen i Champions Chess Tour mot Carlsen. 30-åringen fra Lommedalen viste styrke med hvite brikker i åpningspartiet, og manøvrerte til seier.

Carlsens presisjon i sluttfasen fikk ristet løs en fribonde, som til slutt gjorde oppgaven uoverkommelig for Dubov. Oppvisningen begeistret den ungarske stormesteren Peter Leko.

– Dette var magi. Virkelig slående, kommenterte han for chess24.com.

Carlsen hadde flest poeng etter de innledende rundene, mens Dubov akkurat fikk kriget seg videre til finalerundene. Derfor var det verdenseneren som var favoritt - men det finnes ikke enkle partier når verdenseliten er samlet.

Turneringen spilles over nett, og spillerne følges på kamera. Kort tid etter at bildet viste at Carlsen febrilsk vinket et uanmeldt besøk på rommet bort, gjorde han også et svakt trekk som åpnet veien mot partiseier for motstanderen.

– Det er mulig å miste fatningen av det. Det handler om å ha tankerekken i orden, og man kan bli satt ut av det, sa NRKs Torstein Bae da Carlsen for andre gang måtte jage noen ut.

Dubov hadde et stort overtak, men med kort tid igjen på klokken kom også unøyaktighetene fra Dubov. Etter tre trekkgjentakelser endte det med remis. Russeren reiste seg frustrert fra stolen og stormet ut av bildet. Carlsen ristet på hodet, smått sjokkert over at han hadde kommet unna med poengdeling.

– En stor tabbe, mente tre ganger britisk mester David Howell om Dubovs manglende evne til å drepe kampen. Han satt også i chess24s studio.

– Dubov hadde bare igjen tre sekunder. Det var det Magnus berget seg på, sa Bae.

I det tredje partiet klarte 24-åringen fra Russland det han ikke maktet i forrige parti. Carlsen ble satt under enormt press av Dubovs svarte brikker, og flere svake trekk gjorde oppgaven umulig for nordmannen. En knusende seier.

– Et skikkelig slag i trynet for vår mester, konstaterte Bae.

– Jeg sluttet å regne. Jeg kan ikke engang forklare det. Det var ikke noe vanskelig. Det var veldig unødvendig, sa Carlsen da kampen var over.

Stillingen var lik før det siste partiet. Der spilte Carlsen og Dubov remis, og dermed endte begge med to poeng i den første dagen av kvartfinalen.

Carlsen og Dubov møtes til den andre kvartfinalen onsdag. Da blir det avgjort hvem som når semifinalen i Champions Chess Tour.