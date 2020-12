Kommentar

Idrettsovergrepene: Lar varslere i stikken

Av Leif Welhaven

En tidligere stalljente i Bergen rideklubb har i VG fortalt historien om hvordan hun ble utsatt for seksuelle overgrep over en periode på seks år. Foto: Espen Rasmussen / VG

Den populære HBO-serien «Bjørnstad» setter fingeren på hvordan små miljøer kan svikte de mest sårbare. Nå er det på høy tid å rette opp en fryktelig feil i norsk idrettsledelse.

Hva skjer dersom du varsler om at den lille bygdas store stjerne forgrep seg på deg?

Historien basert på Fredrik Backmans bok er svensk, men illustrerer noe som like gjerne kunne skjedd rundt et norsk idrettslag.

En ung jente blir voldtatt på fest hjemme hos frontfiguren i det lokale ishockeylaget, mens gjestene er opptatt med å feire at en semifinale er vunnet.

Men hvordan er reaksjonene når hun til slutt våger å si fra?

Et lite og lukket miljø vender seg mot henne.

Voksenpersoner i autoritetsposisjoner er enten bare feige, eller så tar de parti med gjerningsmannen i stedet for å ta varselet på alvor.

Selv om den fremstår aldri så realistisk, er marerittet til Maya i «Bjørnstad» fiksjon.

Det er ikke beretningene fra hestemiljøet som VG nylig kunne avsløre.

Ordene til en av stalljentene som har våget å ta kampen etter å ha blitt utsatt for overgrep av en hestetrener, sier veldig mye om hvorfor idrettens mørke problem stikker så dypt på systemnivå:

«Alle snakker så mye om idrett og fellesskap. Men i det øyeblikket man sier noe høyt, står man så forbanna alene».

STO FREM: Venninnene Stine og Emilie fortalte sin historie om overgrep i VG. Foto: Espen Rasmussen, VG

Hvor mange som aldri orker å ta belastningen ved å si fra, og hvor mange overgripere som dermed har sluppet unna, er noe vi dessverre aldri får vite.

Men det vi vet med sikkerhet, er at manglende vern og støtte for varslere strider mot alt idretten skal stå for verdimessig.

Problemet er sammensatt.

Å følge opp en straffesak ligger under politi-, påtalemyndighet og rettsvesen, og mangel på ressurser og prioriteringer i denne kjeden er åpenbart et av stedene det kan svikte. Hestesporten er et eksempel der mye virksomhet drives privat, og Norges idrettsforbund har ikke formell makt over forhold utenfor egen organisasjon. Men for foreldre som sender barna sine til organisert ridning, oppleves det rimelig lite relevant i hvilke sammenhenger det opereres innenfor og utenfor rammeverket til Norges Idrettsforbund.

Uansett fritas ikke den organiserte idretten fra å se seg selv i speilet og spørre om NIF-systemet har gjort tilstrekkelig for å prioritere varslervern. Du trenger dessverre ikke gå lenger tilbake enn til forrige idrettsting for å se at dette ikke er tilfellet.

Da klarte ikke Oslo idrettskrets å få salen med seg på en systemendring som kunne betydd mye for å hjelpe forulempede. Forslaget gikk ut på å etablere en uavhengig påtaleinstans i idretten. Ideen var en «nemnd» helt uten bånd til de lokale miljøene, som kunne både vært der som en støtte til fornærmede i en sak som endte hos politiet og hatt retten til å bringe saken inn for idrettens «domsapparat».

I dag har vi et domsutvalg i Norges idrettsforbund som ikke har noen selvstendig rett til å ta opp saker. Der er opp til organer i idretten om de vil reise en sak eller ei.

Og akkurat her blir det så kinkig:

Hva om det er et lite idrettslag med et par maktpersoner, og der en av dem blir beskyldt for noe alvorlig?

Skal det da virkelig være opp til den andre, der det kan være tette bånd og årelangt kameratskap, å avgjøre om saken skal dysses ned eller fulgt opp skikkelig?

Her valgte idrettstinget å vende tommelen ned for en uavhengig instans, blant annet grunnet bekymring for at «man fratar organisasjonsleddene deres selvstendighet og mulighet til selv å beslutte å påtale et forhold».

Akkurat her er det avsløringene om overgrep i idretten nå forhåpentligvis kan fungere som en vekkerklokke. Selvsagt er det ingen bevisst intensjon fra NIF-systemet å la varslere i stikken, men effekten er at det er akkurat det som kan skje. Og det ødelegger jo for en del av jobben som gjøres ellers, der bevisstheten er høy, når et viktig veivalg svikter så klart.

Hensynet til selvstendighet for avgrensede idrettsmiljøer må her være soleklart underordnet behovet for å hindre at flere opplever å bli fryst ut fordi de fortalte om noe vondt.

Heller ikke en systemendring her vil løse alt over natten, men et minimumskrav må være å ta tak der det er mulig. NIF er godt i gang med en prisverdig kamp for sikrere politiattester, men også innad i rekker er det en jobb å gjøre for at ordet «fellesskap» skal ha et reelt innhold.

Den arbeidet bør innebære at feilen som ble begått i fjor rettes opp på kommende idrettsting, som er allerede om noen måneder.

Varslere skal ikke måtte stå alene. Og om noen idrettsledere lurer på hvorfor dette er viktig, anbefales seks episoder om livet i «Bjørnstad».